ترمب يعلن تعليق الهجرة

بعد كشفه قبل أيام نيته تعليق الهجرة، نفذ بالفعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، ما أشار إليه سابقاً وأعلن أنه سيوقع اليوم مرسوما لتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مدة 60 يوما.

موضوع يهمك تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 2,5 مليون شخص، أكثر من 80% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفق... معظمهم بأوروبا وأميركا..أكثر من 2.5 مليون إصابة بكورونا العرب و العالم

وعبر منبره المفضل، نشر ترمب تغريدة أكد فيها أنه سيوقع اليوم قرار الهجرة، مشيراً إلى أنه وبدون القرار فإن الحدود الجنوبية مع المكسيك معززة ومحصنة على طول 170 ميلاً تقريبا بـ 27000 جندي مكسيكي، ما يمنع حتى الاتجار بالبشر.

وجاء قرار ترمب بعدما أكد الثلاثاء، أنه وفي إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا سيوقف الهجرة مؤقتا، وكذلك لحماية الوظائف الأميركية، واصفا كورونا بـ"العدور الخفي".

وقال ترمب على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين: "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا".

فيما امتنع البيت الأبيض حينها عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مسوغات القرار أو توقيته أو سنده القانوني.

أكثر من 2700 وفاة بيوم واحد

يذكر أن الولايات المتّحدة كانت سجّلت مساء الثلاثاء، وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي، الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2751 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44.845 وفاة.

إلى ذلك يكاد الاقتصاد الأميركي أن يتوقف بسبب الفيروس مع تقدم أكثر من 22 مليون شخص بطلبات إعانة الشهر الماضي بسبب البطالة.