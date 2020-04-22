ترمب: تعليق الهجرة لأميركا يسري لمدة 60 يوماً

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فجر الأربعاء، أن تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة سيسري لمدة 60 يوماً بهدف حماية الوظائف في البلاد، مشيراً إلى أن توقيع الأمر التنفيذي الخاص بالهجرة سيتم على الأرجح، الأربعاء.

وكان ترمب قد أعلن في تغريدة مساء الاثنين عزمه على تعليق الهجرة مؤقّتاً وكتب "في ضوء هجوم العدو الخفيّ، وفي ظلّ الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقّع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة".

وقال في المؤتمر الصحافي اليومي لخلية الأزمة الأميركية حول كورونا، إنّ هذا الإجراء يتعلّق حصراً بطلبات الإقامة الدائمة (غرين كارد) ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة، مؤكدا أن وقف الهجرة مؤقتًا سيساعد الأميركيين العاطلين عن العمل.

موضوع يهمك يقول بعض الذين أجروا الفحص الشائع لفيروس كورونا، مازحين، إنه أصعب من الإصابة ذاتها، حيث يضطر الطبيب إلى إدخال المسحة إلى... لماذا "يجب" أن يكون فحص كورونا مزعجاً؟ صحة

كما أوضح أنّ "هذا التعليق سيسري لمدّة 60 يوماً" قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية".

هذا وأكد الرئيس الأميركي أن 20 ولاية تمثل 40% من البلاد ترغب في العودة للعمل، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة.

كما أضاف "نتعاطف مع الأسر التي فقدت أحبتها بسبب الجائحة، وبحثت مع حاكم نيويورك توسيع نطاق اختبارات كورونا في الولاية".

توفير السيولة

في المقابل، أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، أنه سيتم توفير السيولة في الأسواق لإعادة فتح البلاد، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تيسرت بفضل التحام الكونغرس.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر مساء الثلاثاء حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضرّرة بشدّة من وباء كوفيد-19 وتمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

والخطة الجديدة التي حازت على دعم من الحزبين وتأييد من الرئيس دونالد ترمب تنصّ على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظّف أقل من 500 شخص، ومبلغ 75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات ومبلغ 25 مليار دولار لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجدّ ومبلغ 60 مليار دولار، لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء ولا سيما الزراعة.

وبعدما أقرّها مجلس الشيوخ تتجّه الخطة الآن إلى مجلس النواب الذي يتوقّع أن يصوّت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع كي يوقعها ترمب وينشرها.

وفاة 2700 شخص في 24 ساعة

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، حيث سجّلت مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2751 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 44.845 وفاة، في حين تخطّى عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس 800 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالي 40 ألف إصابة جديدة.