غراهام: نؤيد قرار الرئيس ترمب بالسماح بتدمير سفن إيران

أعلن السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عن تأييده لتهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتدمير السفن الإيرانية التي تمثل تهديداً للولايات المتحدة الأميركية، قائلاً إنه القرار الصحيح، مؤكداً أن القوة هي الحل الأمثل للتعامل مع إيران في الشرق الأوسط.

Totally support President Trump’s decision to allow U.S. Navy vessels to engage any threats coming from Iran.



We owe it to our men and women in uniform to allow them to protect themselves.



🇺🇸🇺🇸 https://t.co/6qu2wRQkAS — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 22, 2020

وقال عبر حسابه في "تويتر": "نؤيد تماماً قرار الرئيس ترمب بالسماح لسفن البحرية الأميركية بالتصدي لأي تهديدات قادمة من إيران. وأضاف: "نحن مدينون لرجالنا ونسائنا في القوات المسلحة للسماح لهم بحماية أنفسهم".

وتابع: "أثبتت قوتك (ترمب) في الشرق الأوسط بمرور الوقت أنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع التهديدات. أحسنت سيدي الرئيس".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد توعد السفن الأميركية بإغراقها فوراً، وقال عبر حسابه في "تويتر": "لقد أمرت البحرية الأميركية بتدمير جميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا تحرشوا بسفننا في البحر".

وقال في المؤتمر الصحافي اليومي الذي يتناول فيه تطورات وباء كورونا، عندما سُئل عن تدمير الزوارق البحرية الإيرانية: "لن نقبل بهذا إذا عرّضوا سفننا وطواقمنا للخطر لن أسمح بذلك وسوف ننسفهم نسفا.. هذا تهديد عندما يقتربون من سفننا ويحملون أسلحة ثقيلة على تلك السفن سوف ننسفهم".

وحظي الموقف الأميركي بتأييد كبير من قبل الجمهوريين الذين يريدون إظهار القوة على عكس إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.