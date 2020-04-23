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غراهام: نؤيد قرار الرئيس ترمب بالسماح بتدمير سفن إيران

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
ليندسي غراهام
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أعلن السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عن تأييده لتهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتدمير السفن الإيرانية التي تمثل تهديداً للولايات المتحدة الأميركية، قائلاً إنه القرار الصحيح، مؤكداً أن القوة هي الحل الأمثل للتعامل مع إيران في الشرق الأوسط.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "نؤيد تماماً قرار الرئيس ترمب بالسماح لسفن البحرية الأميركية بالتصدي لأي تهديدات قادمة من إيران. وأضاف: "نحن مدينون لرجالنا ونسائنا في القوات المسلحة للسماح لهم بحماية أنفسهم".

وتابع: "أثبتت قوتك (ترمب) في الشرق الأوسط بمرور الوقت أنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع التهديدات. أحسنت سيدي الرئيس".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد توعد السفن الأميركية بإغراقها فوراً، وقال عبر حسابه في "تويتر": "لقد أمرت البحرية الأميركية بتدمير جميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا تحرشوا بسفننا في البحر".

وقال في المؤتمر الصحافي اليومي الذي يتناول فيه تطورات وباء كورونا، عندما سُئل عن تدمير الزوارق البحرية الإيرانية: "لن نقبل بهذا إذا عرّضوا سفننا وطواقمنا للخطر لن أسمح بذلك وسوف ننسفهم نسفا.. هذا تهديد عندما يقتربون من سفننا ويحملون أسلحة ثقيلة على تلك السفن سوف ننسفهم".

وحظي الموقف الأميركي بتأييد كبير من قبل الجمهوريين الذين يريدون إظهار القوة على عكس إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

كلمات دالّة

#إيران, #غراهام, #العلاقات_الأميركية_الإيرانية, #أميركا, #ترمب
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