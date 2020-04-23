مستشار كلينتون: ترشيح بايدن انتحار.. وترمب سيتغلب عليه

قال مستشار الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، إن جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، لن يستطيع هزيمة الرئيس دونالد ترمب.

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وقال ديك موريس في مقابلة إذاعية على راديو "المائدة المستديرة في نيويورك "إن ترشيح بايدن "يشبه مسيرة انتحارية"، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترمب يتمتع "بميزة هائلة" بسبب قدرته على إعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة الفيروس التاجي كورونا.

وأضاف: "من الصعب رؤيته ( بايدن) إنها مثل مسيرة انتحارية معهم. ولكن، كما تعلم، إنهم أناس عنيدون للغاية في إشارة الى الحزب الديمقراطي". وتابع: "أعتقد أننا يجب أن نفهم أن هذا الوضع برمته يصب في مصلحة ترمب السياسية".

وأوضح موريس أن البلاد "ستحتاج إلى شيء واحد لتحريك اقتصادها مرة أخرى، وهذا ما يجيده ترمب هذا ما فعله ترمب. أن يبدو الأمر كما لو أن منزلك احترق، ومن ستختار لإعادة بنائه؟ الشخص الذي بناه في المرة الأولى وأحببته، أو مهندس معماري لا تثق به، لم تعمل معه من قبل؟ ستكون هذه ميزة هائلة لترمب بينما ننتقل إلى الانتخابات".

ومضى موريس يقول إن "هناك فرصة كبيرة" لأندرو كومو حاكم نيويورك إنه يبني حملة "شعبية".

وحققت حملة جو بايدن الانتخابية خلال شهر مارس 46 مليون دولار متأخرا عن حملة ترمب بأكثر من 180 مليون دولار حتى الآن.