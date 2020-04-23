واشنطن تنتقد سجل الصين المناخي بمناسبة يوم الأرض

احتفلت الإدارة الأميركية برئاسة بيوم الأرض، أمس الأربعاء، منتقدة سجل الصين البيئي وأداء الأمم المتحدة في هذا الملف.

وشن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي يقف في مقدمة منتقدي الصين في واشنطن، هجوماً على سياسة بكين البيئية.

واستند بومبيو إلى رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودعا فيها، بمناسبة الذكرى الـ50 ليوم الأرض إلى تحويل التعافي بعد وباء كوفيد-19 إلى "فرصة حقيقية للقيام بالأمور بشكل صحيح من أجل مستقبل" الكوكب.

ورد بومبيو قائلاً: "أريد أن أذكر الجميع بأن الطريقة الصحيحة لضمان مستقبل أكثر خضرة ونظافة وإشراقاً في العالم هو حماية الابتكار الخاص وضمان السوق الحرة والمنافسة".

موضوع يهمك انتقدت الصين الدعوى القضائية التى رفعتها ضدها ولاية ميسورى الأميركية، بسبب وباء فيروس كورونا التاجى ووصفتها بأنها "سخيفة... ولاية أميركية ترفع أولى القضايا ضد الصين بسبب كورونا.. وبكين ترد فيروس كورونا

وقال إن الولايات المتحدة "رائدة العالم في الحدّ من كل انبعاثات" الغازات التي تساهم في الاحتباس الحراري.

وتابع وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن: "في المقابل، فإن الصين هي أكبر دولة تتسبب بانبعاثات بشكل سنوي منذ عام 2006، وستستمر انبعاثاتها في الازدياد حتى قرابة العام 2030، وستبطل بالتالي مفعول التقدم الذي تحرزه الدول الأخرى حول العالم" في خفض انبعاثاتها.

وأضاف: "أدعو الأمين العام غوتيريش إلى التأكد من أن بحوزتنا البيانات الصحيحة والحقائق الواقعية حول من يحقق نتائج فعلية في أشياء مهمة لنا جميعا"، لافتاً إلى "أن الأمر مهم جداً بشكل خاص بمناسبة الذكرى الـ50 ليوم الأرض"، في إشارة شبه واضحة إلى الأمم المتحدة.

وتخوض واشنطن حالياً مواجهة مع بكين، متهمة إياها بإخفاء خطورة وباء كورونا الـ"تواطؤ" مع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.