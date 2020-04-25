بومبيو: البرنامج الصاروخي الإيراني خطير وليس سلمياً

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم السبت، أن البرنامج الصاروخي الإيراني "خطير وغير سلمي"، مشيراً إلى إطلاق طهران هذا الأسبوع قمراً صناعياً عسكرياً "باستخدام التكنولوجيا الباليستية".

وأضاف بومبيو في بيان صدر عنه اليوم: "أكدنا سابقاً أن برنامج إيران الفضائي ليس سلمياً أو مدني الطابع"، مشدداً على أن إدارة دونالد ترمب "لم تؤمن أبداً بسلمية برنامج إيران الصاروخي".

وطالب بدعم تمديد قرار حظر الأسلحة التقليدية عن إيران، معتبراً أن "على الدول التي تنشد السلام الانضمام في احتواء البرنامج الصاروخي الإيراني الخطير".

وذكر بومبيو أن النظام في إيران يسخّر موارده للجهد العسكري في وقت يعاني فيه شعب إيران من فيروس كورونا.

واعتبر أنه "على المجتمع الدولي عدم السماح لإيران بتطوير برنامجها الباليستي".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "معاقبة الأفراد العاملين في البرنامج الصاروخي الإيراني والجهات التي تساعد إيران في تطوير برنامجها الباليستي"، مشدداً على أنه "يجب منع الدولة الأولى في رعاية الإرهاب من بيع أو شراء الأسلحة التقليدية".