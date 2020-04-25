بيلوسي: الإبادة العثمانية للأرمن وصمة عار

دانت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، المجازر العثمانية بحق الأرمن.

وقالت بيلوسي في بيان: "في هذا اليوم، وبعد 105 سنوات من بدء قادة الإمبراطورية العثمانية إبادتهم المنتظمة لـ 1.5 مليون من الرجال والنساء والأطفال الأرمن، نأخذ الوقت لتكريم الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية للأرمن. إن الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبت ضد الأرمن الأبرياء تظل وصمة في تاريخ البشرية وتذكيرًا مروعًا بمسؤوليتنا واليقظة ضد الفظائع في عصرنا".

وأضافت: "الحقائق لا يمكن إنكارها. ومع ذلك، كان على أجيال من الأرمن أن تقاتل بلا كلل ضد أولئك الذين حاولوا إعادة كتابة التاريخ وإنكار حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن".

وتابعت: "ولهذا السبب، سعى الكونغرس الأميركي العام الماضي إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح من خلال التصويت بأغلبية ساحقة والوقوف بحزم إلى جانب الصدق وإثبات حقيقة الإبادة الجماعية للأرمن إلى الأبد في سجلاته. وبذلك، كرمنا أولئك الذين تم إسكاتهم إلى الأبد وأكدنا التزامنا بعدم الصمت أبدًا أو السماح لهذه الجرائم بالحدوث مرة أخرى".

واختتمت بيلوسي: "اليوم، بينما يواجه العالم أزمة غير مسبوقة، يجب علينا أن نستمع إلى دروس هذه الساعة المظلمة في التاريخ، وأن نستجمع القوة للتحدث بصراحة ضد أعمال التمييز والعنصرية الشنيعة والعنف أينما ومتى حدثت. معا، يجب أن نصر على حقيقة ماضينا، ومعارضة قوى الكراهية في حاضرنا والنهوض ببركات الأمل والسلام لمستقبلنا".