هيئة الدواء الأميركية: لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة حول كورونا، إن المؤشرات في 18 ولاية تتحسن بشكل كبير، بالنسبة لعدد الإصابات بفيروس كورونا، إضافة لانخفاض الوفيات، مشيرا إلى أن هذه الولايات تسير على الطريق الصحيح لإعادة افتتاح الأعمال مجددا.

وأشار ترمب إلى أنه وقع على خطة دعم اقتصادي إضافية تقدر قيمتها بنحو خمسمئة مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد.

من جهته قال مفوض هيئة الغذاء والدواء الأميركية ستيفن هان خلال المؤتمر الصحفي، إنه لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج كورونا، وإن الهيئات الوصية تقوم بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد كورونا.

من ناحية أخرى ذكر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن العالم سيرى قريبا تراجعا كبيرا لفيروس كورونا.

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفاً، الجمعة، وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وتوفي 50031 شخصاً في البلاد منذ بداية الأزمة الصحيّة، فيما سجلت أكثر من 870 ألف إصابة مؤكدة.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً من الوباء، وشهدت وفاة 3176 شخصاً خلال 24 ساعة، ما يعد إحدى أكبر الحصائل اليومية حول العالم.

موضوع يهمك أعلنت نيويورك، الجمعة، أدنى عدد يومي لوفيات كورونا " كوفيد - 19 " منذ أسابيع.وأعلنت الولاية عن 422 حالة وفاة حتى يوم... أدني حصيلة يومية لضحايا كورونا منذ أسابيع في نيويورك فيروس كورونا

وواصل فيروس كورونا تسجيل المزيد من الأرقام واقترب كثيرا من عتبة الثلاثة ملايين مصاب وبفارق نحو مئتي ألف فقط عن هذا الرقم القياسي الجديد. أما الوَفيَات فقد اقتربت حصيلتها أيضا من مئتي ألف، فيما لا يزال عدد المتعافين يبعد نحو ربع مليون عن المليون.

عدة دول خنقها الإغلاق الاقتصادي فبدأت بتخفيف الإجراءات وتجاهلت تلك الأرقام تماما كما تجاهلت الجدل حول مسؤولية الصين أو تعمدها على نشأة الفيروس أو تصنيعه.