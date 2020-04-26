البيت الأبيض ينفي نية تغيير وزير الصحة

نفى البيت الأبيض تقارير ذكرت أنه يفكر باستبدال وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، بسبب أنباء صحافية أظهرته يحث الرئيس، دونالد ترمب، على خطوات لمواجهة فيروس كورونا فيما يتجاهل الأخير تحذيراته.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، قوله إن "وزارة الصحة تحت قيادة الوزير عازار تواصل قيادة عدد من المهام الحاسمة التي يأمر الرئيس بها... أي تكهنات بشأن الموظفين غير مسؤولة وتشتت انتباه الحكومة العامة عن كوفيد-19".

موضوع يهمك على الرغم من تسجيل إصابات طفيفة في البلاد، يبدو أن الصين على طريق التعافي من فيروس كورونا الذي اجتاح أكثر من 193 دولة... مستشفيات ووهان خالية.. بؤرة الفيروس تفتح يديها للسياح العرب و العالم

كما أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، كايتلين أوكلي، أن "الوزير عازار مشغول في التعامل مع أزمة عالمية للصحة العامة وليس لديه وقت للمكائد".

يشار إلى أن صحيفتي وول ستريت جورنال وبوليتيكو قالتا إن إدارة ترمب تفكر في تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، بسبب خطوات خاطئة اتُخذت في بداية التعامل مع جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن 6 أشخاص على دراية بالمناقشات أن خيبة الأمل في عازار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة.