في أميركا.. رجل وصف كورونا بـ"الهراء والحيلة" ومات به

أعلنت ولاية أوهايو الأميركية الأسبوع الماضي، وفاة رجل أميركي الأب لولدين غداة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن وصف سابقاً تفشي المرض بـ"الهراء"، وبأنه "حيلة سياسية"، وفقاً لما نقلته شبكة "فوكس نيوز".

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وتوفي جون مكدانيل، البالغ من العمر 60 عاماً، من مقاطعة ماريون، في 15 إبريل/نيسان في مستشفى في كولومبوس، بعد أن كتب عبر حسابه الشخصي في فيسبوك معلومات كثيرة حول الفيروس التاجي الشهر الماضي وقبل إصابته بالوباء.

من بينها، قال مكدانيل: "هل يمتلك أي شخص الشجاعة ليقول إن كورونا هو حيلة سياسية؟".

وعن أمر إغلاق الحانات والمطاعم في الولاية، اعتبر مكدانيل ذلك "هراء". مضيفا: "إذا كان ما أسمعه صحيحاً، أي أن دي واين أمر بإغلاق جميع الحانات والمطاعم، فهذا يعتبر هراء... فهو ليس لديه هذه السلطة"، في حديثه عن حاكم الولاية.

العائلة تشكر الطاقم الطبي

وبعد وفاته، شكرت عائلة مكدانيل الممرضات في مستشفى ماريون العام والعاملين في مستشفى ريفرسايد ميثوديست على محاولة إنقاذ حياته.

وأضافت العائلة: "إنهم يودون أيضاً تذكير الجميع بمواصلة ممارسة التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة بعضهم البعض".

يذكر أن أوهايو كانت شهدت أكثر من 13.725 حالة إصابة بالفيروس التاجي و557 حالة وفاة على الأقل بسبب الوباء حتى مساء الثلاثاء، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.