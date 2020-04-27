بيلوسي تؤيد بايدن.. "سيكون رئيساً استثنائياً"

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الاثنين، تأييدها المرشح الديمقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق، جو بايدن، لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي في رسالة عبر الفيديو: "اليوم، يسرني أن أؤيد جو بايدن لتولي رئاسة الولايات المتحدة، لأنه سيكون رئيساً استثنائياً".

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يشار إلى أن الحزب الديمقراطي لم يعلن بعد تسمية بايدن رسمياً مرشحه لخوض السباق الرئاسي في انتظار انعقاد مؤتمره في آب/أغسطس، لكنه بات المرشح الوحيد من جانب الديمقراطيين بعد انسحاب منافسه بيرني ساندرز مطلع الشهر.

ترمب يتقدم على بايدن

إلى ذلك أظهر استطلاع جديد للرأي، نشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأميركية، أن الرئيس دونالد ترمب يتقدم بفارق 5 نقاط عن بايدن في تكساس.

وفي استطلاع آخر أجرته صحيفة "تكساس تريبيون" الصادرة عن جامعة تكساس، نُشر السبت، جاء أن ترمب حصل على تأييد 49% ولم يحظ بايدن إلا على نسبة 44%، فيما قال 7% من الناخبين إنهم لم يقرروا بعد.

كما أعرب 39% من الناخبين المستقلين عن تفضيلهم ترمب، و29% فضلوا بايدن. وأفاد 32% من الناخبين أنهم لم يحسموا أمرهم بعد.

ويلفت الاستطلاع إلى أنه في نوفمبر المقبل، يمكن أن تشهد ثاني أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان في البلاد أكثر سباق انتخابي عام متقارب منذ أكثر من عقدين.

خلافات مستمرة

يذكر أن هناك خلافات مستمرة بين ترمب وبيلوسي منذ توليهما منصبيهما، حيث تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بمواقفهما.

وفي آخر المواقف، نشر ترمب تغريدة عبر حسابه على تويتر يوم 16 أبريل ردّ فيها على تصريحات بيلوسي بأن خطوته المتمثلة بترك اسمه على شيكات التحفيز الاقتصادي للأميركيين "معيبة"، قائلاً: "نانسي بيلوسي أنت شخص مجنون وضعيف، لا تملكين صفات القادة".