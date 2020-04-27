مليون إصابة في أميركا.. وحاكم نيويورك: وفيات مروعة

في حين، بلغت إصابات فيروس كورونا أكثر من مليون إصابة في الولايات المتحدة بحسب احصاءات الـ"واشنطن بوست" مساء الأحد، وصف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا التي أبلغ عنها اليوم وهي 367 حالة بأنها "مروعة"، لكن العدد كان أقل من نصف الوفيات التي بلغت 800 حالة تقريبًا والتي وقعت في يوم واحد خلال ذروة الوباء في نيويورك.

وهذه هي المرة الأولى هذا الشهر التي ينخفض فيها عدد الوفيات اليومية على مستوى الولاية إلى أقل من 400.

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كما أفاد كومو أيضًا أن عدد عمليات الدخول الى المستشفيات التي لا تزال تتخطى 1000، الا ان عدد الأشخاص الذين وضعوا على اجهزة التنفس الصناعي قد انخفض.

وتابع قائلاً إن 349 مريضا توفوا في المستشفيات و 18 شخصا توفوا في دور رعاية..

الولايات المتحدة الأكثر تضررا

إلى ذلك، خلّفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقلّ عن 204696 وفاة في كلّ أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في كانون الأوّل/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

وشُخّصت أكثر من مليونين و929630 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 797800 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري السبت الساعة 19,00 ت غ، تم تسجيل 3961 وفاة جديدة و83386 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1105)، المملكة المتحدة (413)، والبرازيل (346).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 54175 حالة من أصل 956292 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 106366 شخصا على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 26644 وفاة من أصل 197675 إصابة، ثم إسبانيا مع 23190 وفاة من أصل 207634 إصابة، وفرنسا مع 22856 وفاة من أصل 162100 إصابة، والمملكة المتحدة مع 20732 وفاة من أصل 152840 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 82827 إصابة (11 إصابة جديدة بين السبت والأحد) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77394 شخصا.

وبلغت الوفيات في أوروبا الأحد الساعة 19,00 ت غ 124091 حالة من أصل مليون و368407 إصابات، وفي الولايات المتحدة وكندا 56811 وفاة (مليون و2932 إصابة) وفي آسيا 7993 وفاة (201605 إصابات) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 7985 وفاة (162066 إصابة) وفي الشرق الأوسط 6296 وفاة (155102 إصابة) وفي افريقيا 1412 وفاة (31514 إصابة) وفي أوقيانيا 108 وفيات (8013 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.