ترمب: ندرس فرض غرامات على الصين بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه يدرس فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا، مضيفاً "نعمل على علاج مرضى كوفيد 19 وفتح اقتصادنا تدريجيا"، مؤكداً أن العالم كله يعاني لأن طرفا ما لم يحسن التصرف منذ البداية.

وقال في مؤتمر خلية الأزمة الأميركية بشأن مستجدات الجائحة، إن الفحوصات التي أجرتها الولايات المتحدة أضعاف ما أجرته أي دولة أخرى، مضيفاً أن عدة دول تواصلت مع واشنطن لمعرفة الخطة الأميركية لإعادة فتح الإقتصاد.

كما تابع "وفرنا مئات الآلاف من معدات الحماية الشخصية، ونقدم أرقاما دقيقة لكن دولا أخرى لا تقوم بالمثل".

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هذا وأكد الرئيس الأميركي أن الاقتصاد سيتحسن على مدار العام، و"العام القادم سيكون رائعاً"، مبيناً أن أميركا تمتلك أفضل اقتصاد بالعالم ولكن الجائحة أضرت به.

فيما قالت خلية الأزمة إنه يتم إجراء 50 ألف فحص لكورونا بشكل يومي، "ونستهدف الوصول إلى 100 ألف فحص".

3 ملايين إصابة في العالم

إلى ذلك، تجاوز عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم ثلاثة ملايين إصابة، حوالي 80% منها في أوروبا والولايات المتّحدة، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس مساء الاثنين في الساعة 20,50 توقيت غرينتش استناداً إلى بيانات رسمية.

وأظهرت الإحصائية أن ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و344 شخصاً حول العالم أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره في وسط الصين في كانون الأول/ديسمبر الفائت، وأن 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس الفتاك.

وبلغ عدد المصابين في أوروبا 1.393.779 شخصاً، توفي منهم 126.233، وفي الولايات المتحدة 980.008 مصابين توفي منهم 55.637 شخصاً.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من الأعداد الحقيقية للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجاً في المستشفى.