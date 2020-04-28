مذيع يطالب باعتذار نيويورك تايمز بعد ربطه بوفاة رجل أصيب بكورونا

طالب شون هانيتي، أحد أبرز مذيعي قناة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times بالتراجع والاعتذار يوم الاثنين حول مقال للكاتبة جيني بيلافانتي، اتهمت فيه هانيتي بالتسبب في وفاة مالك "بار" واسمه (جو جويس) في نيويورك بعد مشاهدته حلقة لهانيتي من "فوكس نيوز" تشجع الناس على عدم الذعر والخوف من الفيروس، وهو ما دفعه للسفر في الأول من مارس بناء على توصية هانيتي، لكن صاحب البار توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في رحلته البحرية، وفقا لما أورده موقع صحيفة "ذا هيل" The Hill الأميركية.

وكتب تشارلز هاردر، محامي هانيتي، في رسالة بعث بها إلى وسائل الإعلام قائلا: "نكتب بخصوص تجاهل صحيفة نيويورك تايمز الفاضح والغاضب للحقيقة في تشويه تغطية السيد هانيتي لوباء الفيروس التاجي وإلقاء اللوم عليه في وفاة (جو جويس) المأساوية".

وأضاف: "لقد تصرفت بسوء نية فعلية في نشر البيانات السابقة. كما هو مفصل هنا، كان من الواضح في وقت النشر أن السيد هانيتي خصص تغطية كبيرة وصادقة للفيروس التاجي، وأدلى بملاحظاته بعد ثمانية أيام من ذهاب السيد جويس بالفعل في رحلته البحرية".

وتعود القضية إلى مقال في 18 أبريل من قبل الكاتبة جيني بيلافانتي والتي قدمت لمحة عن ضحية الفيروس التاجي جو جويس. وتضمنت نصا تشير فيه إلى أن ابنة جويس قالت إن والدها ذهب في رحلة بحرية، حيث أصيب بالفيروس التاجي، بعد أن رأى حلقة هانيتي على "فوكس نيوز" توصي بأن التفشي كان تحت السيطرة.

من جهته، قال المحامي هاردر إن صحيفة "نيويورك تايمز" أمامها يوم واحد لإثبات أنها سوف "تتراجع وتصحح وتعتذر" عن التصريحات أو أن هانيتي سوف يسعى إلى اتخاذ إجراء قانوني.

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وتناول هانيتي أيضًا الجدل في عرضه، حيث أخبر المشاهدين الأسبوع الماضي أن الكاتبة بيلافانتي "اتهمتنا حقًا بالقتل".

وتابع هانيتي: "من أجل تشويه سمعتي حقًا، فقد استغلت هذه المرأة [بيلافانتي] الموت المأساوي لرجل وأخرجت طواعية، وبقوة، وعن قصد، شيئًا قلته تمامًا خارج السياق".

وأضاف "تسييس مأساة، ما تسمى الكاتبة والمراسلة، مهما كانت، في نيويورك تايمز، زاد من ألم ومعاناة الأسرة التي تستحق أفضل. كل هذا تم القيام به لتشويه سمعة هذا البرنامج وهذه القناة".