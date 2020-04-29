النص الكامل لمقابلة ديفيد شنكر مع "العربية" و"الحدث"

*سؤال حول اعلان التحالف بقيادة السعودية وقفاً لإطلاق النار في اليمن؟

ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط:

"نحن نرحّب بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف اطلاق النار من طرف واحد، وهذا هو الاعلان الثاني عن وقف اطلاق نار من طرف واحد هو السعوديين، وقاموا بذلك لأسبوعين من طرف واحد واعلنوا عن تجديده لشهر، ونحن سعداء جداً أنهم تجاوبوا مع نداء الامين العام للامم المتحدة والاسرة الدولية ونحن سعداء وشاكرون لحكومة جمهورية اليمن لدعمها وقف اطلاق النار من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.

"نعتقد ان هذا سيعطي فرصة لـ مارتن غريفيث ليعمل مرة اخرى على التفاوض على وقف اطلاق نار دائم والتوصل الى حل متفاوض عليه

"نحن سعداء جداً بما قام به السعوديون ونأمل ونتوقع ان ينضمّ الحوثيون، وان يقابلوا الفعل بمثله ويبدأوا فوراً بالتفاوض مع مارتن غريفيث.

"كما نأمل ان يبدأ الحوثيون بإحترام التطبيقات المتعارف عليها دولياً بشأن المساعدات الانسانية. هذا يبقى أمراً مقلقاً جداً في ظل تفشي فيروس كورونا. وكما تعلم ان الولايات المتحدة هي من اكبر الاطراف المانحين للمساعدات الانسانية لليمن، وقد وصلت قيمة المساعدات منذ العام 2017 الى 2 مليار و100 مليون دولار.

"إذن، نحن ملتزمون وان السعوديين يقومون بالعمل الصحيح .. ونأمل ان يقوم الحوثيون بالعمل الصائب."

*سؤال حول العودة الى طاولة المفاوضات وما اذا كان مسار ستوكهولم ما زال قائما وما اذا هناك ما يحدث فعلاً بين الاطراف بما يجعلنا نأمل انهم سيجلسون الى الطاولة؟

"اعتقد ان اجتماعات مثمرة جداً قد انعقدت، السعوديون على مستوى المسؤولين الرفيعين يولون انتباهاً لذلك، ونفهم ايضاً انهم يبدون مرونة في محادثاتهم مع مارتن غريفيث والحوثيين، لكنني لا ارى المرونة ذاتها لدى الطرف الآخر. يجب ان يكون هناك طرفان لإداء "التانغو" هنا، وللوصول الى وقف لإطلاق النار، ولتنهي ما هو نزاعاً مروعاً ومأساوياً. نحتاج ليس فقط الى السعوديين ... بل ايضاً على الحوثيين ان يجلسوا الى الطاولة وان يقدّموا تنازلات وان يكونوا مرنين.

*سؤال عن اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي لإدارة ذاتية وما تقديره للموقف؟

"الولايات المتحدة تدعم مسيرة الرياض، واتفاق الرياض وندعم اليمن الموحد.

"المجلس الانتقالي الجنوبي تنظيم انفصالي، انهم لاعبون لكن الوقت الآن هو ليجتمع اليمنيون للتوصل الى حلّ يتمّ التفاوض عليه لإنهاء النزاع.

"نحن ندعم الجهد السعودي، ونعتقد انهم كانوا فعالين بشأن محاولتهم الحصول على توافق بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على مسيرة تدعم اليمن الموحد.

"من جديد، اعتقد اننا نرى السعوديين يقومون بدور منتج في محاولتهم تبنّي توافق في اليمن.

*سؤال حول العراق واعطاء وزير الخارجية الاميركي الحكومة العراقية اعفاء لشهر باستيراد الكهرباء من ايران، وقد اعتبر بومبيو انها في المصلحة الامنية الاميركية. فهل تقوم الحكومة العراقية بخطوات ملموسة للاستقلال عن شبكة الطاقة الايرانية؟

"حسنأ. قاموا ببعض الخطوات ونستطيع تزويدك ببيان حول ما فعلوه لكنهم قاموا ببعض الخطوات ونرى انها كانت مفيدة لكنها ليست كافية.

"ان الوزير (بومبيو) يتابع اعطاء الاعفاءات لتشجيع العراقيين على، اولا، السير قدماً باتجاه الاستقلالية وثانيا، لتشجيعهم على تشكيل حكومة ذات مصداقية، وتقوم على مصالح العراق بما يخص قضايانا الثنائية وبما يخص تلبية مطالب الشعب العراقي واحتياجاته.

*سؤال حول ان الكثير من العراقيين يشعرون ان بلادهم اصبحت ساحة صراع بين الولايات المتحدة وايران. فهل بالفعل ان الولايات المتحدة تتنافس مع ايران في العراق؟

"لا، اسمعني، لا اعتقد ان هذه هي الطريقة الصحيحة لوصف علاقتنا مع العراق!

"الولايات المتحدة لها علاقات ثنائية وشراكة استراتيجية مع العراق. نحن نقدّم لهم رزمة واسعة من المساعدات، نساعدهم على بناء مؤسساتهم الوطنية، قواتهم المسلحة، نستثمر في البلاد، نقدّم كميات هائلة من المساعدات الانسانية. نحن اعدنا بناء البلاد وقسم كبير منها بعد هزيمة داعش، نحن نقوم بعملية نزع الالغام ونشجع العراقيين للاجتماع وتشكيل حكومة ذات مصداقية وقادرة عل تلبية حاجات الشعب العراقي، حكومة غير فاسدة ولا تقتل المتظاهرين.

"الايرانيون لديهم مقاربة مختلفة. من قبل وفي حقبة قاسم سليماني، كان قاسم سليماني يأتي الى العراق ويجتمع الى الزعماء السنة والشيعة وبعدها يقول لهم من يكون رئيس وزرائهم. رأينا الامر ذاته مع "غاني" خليفة سليماني، الذي جاء ليقوم بالامر ذاته ومن يستطيع ان يكون رئيس الوزراء ومن ليس بإمكانهم ان يعينوا.

"نحن انخرطنا في حوار حول قضايا كثيرة، اقتصادية وسياسية مع نظرائنا العراقيين، نحن لا نقول لهم ما يجب ان يفعلوا! نحن ندعمهم في الحصول على حكومة ذات مصداقية تستطيع خدمة مصالح الشعب العراقي.

"نريد ان يكون العراق دولة ذات سيادة ولا نريده ان يكون دولة تابعة لإيران. هذا أمر نتشارك فيه مع الأكثرية الساحقة من العراقيين وهم ايضاً يريدون العراق سيداً.

*سؤال هل انتم ملتزمون بالعراق؟

"نحن ملتزمون بالعراق ولكن على العراقيين ان يلتزموا بالعلاقة الثنائية معنا.

*سؤال ان كانت الحكومة المقبلة في العراق تتوقع حوارا مع الولايات المتحدة وتتلقى دعمها؟

"شاهدنا خلال الشهر الماضي وزير الخارجية (بومبيو) وهو يعلن عن الحوار الاستراتيجي برئاسة وكيل وزارة الخارجية (ديفيد) هايل في منتصف شهر حزيران يونيو. هذا المسار سيناقش قضايا كثيرة وكامل العلاقة الثنائية، أي العلاقة الاقتصادية واستثماراتنا في العراق السياسة والحضور العسكري. نتحدث عن كل شيء مع العراقيين، ونريد الدخول في حوار كامل وشامل ويبحث في علاقتنا بكليتها.

"ليس سراً اننا في الاشهر الماضية اصبنا بالخيبة من فشل الحكومة في حماية الاميركيين، أكانوا جنودنا باللباس العسكري، وهم هنا بدعوة من حكومة العراق، او الدبلوماسيين الاميركيين والمباني الدبلوماسية.

"اعتقد ان كل هذه القضايا ستكون موضع بحث، ونحن نودّ السير قدماً في علاقة ثنائية متينة لذلك وضعنا هذا المسار ونتطلع الى التحاور مع الحكومة العراقية المقبلة في يونيو حزيران

*سؤال عن لبنان الذي يواجه اوضاعاً مالياً صعبة وربما انهياراً، فقيمة الليرة انخفضت والناس في الشوارع. هل تحمّلون الحكومة الحالية مسؤولية الاوضاع؟

"ما يحدث الآن هو نتيجة عقد من الخيارات الصعبة التي لم يتمّ اقرارها من قبل الحكومة اللبنانية. قرارات مالية سيئة وقرارات لم يتمّ اتخاذها، وايضاً الفساد وسياسات التنفيع، عدد كبير من الخيارات التي تمّ اتخاذها او عدم اقرارها، وهذه نتيجة منطقية لسياسات سيئة متتابعة لسنوات.

"على الحكومة الحالية ان تعمل بسرعة وتطبق اصلاحات، كانوا في وارد وضع رزمة اصلاحات في مجلس الوزراء، وعليهم ان يسيروا بسرعة بذلك وان يأخذوا الخطوات التي تضعهم في موقع بما يسمح للمؤسسات الدولية للعمل وتقديم المساعدة المشروطة.

*سؤال ان كان علينا ان نفهم ان المساعدة الاميركية مشروطة باتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات محددة وخطوات تجاه الاصلاح؟

"ليس هذا ما قلته! لكي يكون لبنان في موقع يسمح له بتلقي مساعدة مؤسسات مالية دولية، عليه ان يثبت انه مستعد لإتخاذ خيارات صعبة وقرارت تثبت مئة في المئة التزامه بالاصلاح.

"هذا سيكون صعباً على الحكومة اللبنانية. حكومة دياب، والحكومة السابقة، حكومة الحريري لم تتخذ هذه الخيارات. سنرى ان كانت الحكومة ستثبت مستوى من الالتزام. ولكنني اكرر، خيارات صعبة! اصلاح قطاع الكهرباء، اصلاح الجمارك، البدء بجمع الضرائب في حين هناك الكثير من اللبنانيين بدون عمل. الكهرباء، كل القطاعات، والاتصالات، هذه ستكون قرارات صعبة جداً للقضاء على نظام الفساد المتجذّر في لبنان. ستكون هذه قرارات صعبة لكنها ضرورية.

*سؤال حول ان حكومة لبنان تبدو اكثر فأكثر في قبضة حزب الله وان حزب الله لا يعاني من اجراءات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه. فهل هي معركة خاسرة مع حزب الله وهل على الحكومة الاميركية اعادة النظر في تعاطيها مع حزب الله وكيف تقطع عنه التمويل؟

"كان هناك تأثير حقيقي على قدرات حزب الله. اولاً العقوبات المالية على حزب الله ومؤسساته، كان هناك تأثير ايضاً بشأن حملة الضغط القصوى على ايران، ما منع طهران من الحصول على الاموال وهي تموّل التنظيمات الارهابية مثل حزب الله.

"رأينا انهم لم يعودوا قادرين على القيام بكل نشاطاتهم ولم يعودوا قادرين على دفع كل المرتبات، نعتقد ان حزب الله تأثّر فعلاً بذلك وايران تقدّم كل يوم اموالاً أقل واقل لحزب الله.

"الولايات المتحدة قدّمت حوالي 12 او 13 مليون دولار للبنان لمواجهة وباء كوروناّ فماذا فعل حزب الله؟ تابعوا ارسال الطائرات من طهران بعدما اقفل لبنان المدارس وجلبوا المزيد من فيروس الكورونا.

*سؤال حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامه فالكثيرون ينظرون اليه كصديق للولايات المتحدة. فهل هو صديق للولايات المتحدة؟ وهل لديكم علاقة جيدة به وخسارته امر سيء؟

"عملت الولايات المتحدة وتحديداً وزارة الخزانة بشكل جيد ولسنوات مع الحاكم في قضايا العقوبات على المصارف والمؤسات المالية واقفال حسابات تابعة لحزب الله. وزارة الخزانة كان لديها ثقة عالية برياض سلامة. وفيما نأخذ هذا الامر بعين الاعتبار، قرار من يكون حاكم مصرف لبنان هو قرار يعود للحكومة اللبنانية فلبنان دولة ذات سيادة.

*سؤال اذا ما كان للولايات المتحدة اصدقاء في لبنان؟

"لدينا اصدقاء حول العالم! متى كانت الانتخابات السابقة في لبنان؟ في العام 2005 و2009 فما كانت الاغلبية في البرلمان؟ لبنانيون يريدون علاقات لصيقة بالولايات المتحدة! صحيح ام لا؟ لدينا الكثير من الاصدقاء في لبنان لأننا، وعلى عكس ايران، لا نموّل ميليشيات خارجة عن الدولة ولا تنظيمات ارهابية تعمل خارج سيطرة الحكومة، ميليشيات تهدد الناس الذين لا يواقفون معها أكانوا من الشيعة او من طوائف أخرى.

"نحن لا نرهب من يخالفوننا الرأي، ونعم، اعتقد ان الناس في لبنان يرون فائدة في علاقة جيدة مع الولايات المتحدة والاغلبية الساحقة من اللبنانيين هم اصدقاؤنا".