بومبيو: التحركات الأحادية باليمن تعقد جهود المبعوث الأممي

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن واشنطن قلقة بسبب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته وحذر من أن مثل هذه الأفعال تهدد مساعي إحياء المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقال بومبيو في بيان "مثل هذه التحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم عدم الاستقرار في اليمن. ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة جمهورية اليمن إلى معاودة التواصل ضمن العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض".

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وبدورها أكدت السعودية، مساء الثلاثاء، على ضرورة عودة الأوضاع لما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ في عدن.

ورأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة افتراضية لمجلس الوزراء، شدد فيها المجلس على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض .

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، قد أعلن الاثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، مؤكداً على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.