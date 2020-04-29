زعيم الأغلبية الجمهورية يتحدث عن معركة حياة أو موت بالانتخابات

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الاثنين، في برنامج الراديو "The Guy Benson Show"، إن معركة انتخابات 2020 من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ ستكون "معركة كلاب" في إشارة إلى شراستها ومصيريتها أو بمعنى آخر "حياة أو موت".

وأوضح ماكونيل: "دعني أقل فقط إن أغلبية مجلس الشيوخ لم تكن مؤكدة في أي وقت من هذه الدورة. كنا نعلم دائمًا من البداية، وقلت باستمرار إنها ستكون معركة دموية".

وتابع قائلاً: "أعتقد أنه من الصحيح أيضاً أن الديمقراطيين يقومون بعمل أفضل في جمع الأموال في السنوات الأخيرة مما قمنا به. لكننا أخذنا أغلبية مجلس الشيوخ في عام 2014، واحتفظنا بها في عام 2016، وقمنا بزيادة عددنا في عام 2018، وبالتالي فإن حقيقة أن الديمقراطيين يجمعون المزيد من الأموال لا ينبغي أن يثير أي تعجب. هذا هو الحال. الآن لدينا الكثير من العمل".

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وأشار إلى ميزة الجمهوريين، قائلا: "هذه هي الطبقة الكبيرة التي حصلت على الأغلبية في عام 2014، لذلك لدينا الكثير من الناس ولدينا 23 مقعدا للدفاع عنها وهم لديهم فقط اثنا عشر".

وأضاف: "أعتقد أنها معركة صعبة ليس لدينا تأكيد ولا هم. ستكون معركة حتى النهاية يشبه نوعًا ما قتالا بالسكاكين في زقاق".