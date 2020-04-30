سفير أميركا بألمانيا: يجب حرمان حزب الله من نشاطه بأوروبا

رحبت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، بقرار ألمانيا حظر حزب الله، داعية الاتحاد الأوروبي لخطوة مماثلة.

وقال السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، وهو أيضاً مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة، إن "حظر ألمانيا لحزب الله يعكس إصرار الغرب على مواجهة التهديد العالمي الذي يشكله".

كما أضاف: "لا يمكن السماح لحزب الله باستخدام أوروبا كملاذ آمن لدعم الإرهاب في سوريا وعبر الشرق الأوسط".

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إلى ذلك شدد غرينيل على أن "جهود ألمانيا لمواجهة هذا التهديد، وخاصة حظرها القانوني على أي أنشطة لحزب الله على أراضيها، هي بالضبط ما هو مطلوب في جميع أنحاء أوروبا"، لافتاً: "ندعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة".

وأكد غرينيل: "نحن مستعدون للعمل مع ألمانيا وجميع الشركاء الأوروبيين من خلال تطبيق القانون وتبادل المعلومات الاستخباراتية لحرمان حزب الله من أي نشاط في أوروبا".

مداهمات واعتقالات

يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية كانت أعلنت، في وقت سابق الخميس، أن ألمانيا حظرت رسمياً بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

كما نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية.

يشار إلى أن مسؤولين أمنيين يعتقدون أن ما يصل إلى 1050 شخصاً في ألمانيا أعضاء في حزب الله.

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.

كما صوت البرلمان الألماني في ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.