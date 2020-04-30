أميركا: حزب الله المدعوم إيرانياً يواصل تنفيذ هجمات

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بقرار ألمانيا اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، مشيرة إلى أن برلين انضمت للدول الرافضة للفصل المزعوم بين جناحي حزب الله السياسي والإرهابي.

وقالت في بيان لها، إن تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران يواصل التآمر وتنفيذ هجمات حول العالم.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، أن ألمانيا حظرت رسميا بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها... ألمانيا تحظر بشكل كامل حزب الله.. وتصنفه إرهابيا العرب و العالم

كما أضافت "نحث الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها وتحمل حزب الله المسؤولية عن أنشطته الإرهابية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن ألمانيا حظرت رسمياً بشكل كامل ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

هذا وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.

يذكر أن البرلمان الألماني صوت في ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

يشار إلى أنه في الوقت الحالي، يدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناحه السياسي.