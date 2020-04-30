ترمب: الصين تبذل كل جهد لأخسر انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أن بكين "ستفعل كل ما بوسعها" لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة القادمة.

وفي مقابلة مع رويترز في المكتب البيضاوي، قال ترمب إنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس. وقال "يمكنني فعل الكثير".

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وبدوره كان رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قد دعا إلى التفاف المشرعين من الحزبين للمساعدة في مساءلة الصين في أعقاب وباء الفيروس التاجي، وتوعد بتجميد الأصول الصينية في أميركا وتعليق الأعمال التجارية وتأشيرات دخول الصينيين، خصوصا المسؤولين المتورطين في إخفاء الفيروس.

وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن الصين يجب أن "تتعاون بالكامل" أولاً مع التحقيقات في كيفية ظهور الفيروس. وأضاف أنه يجب على الدولة أيضًا إغلاق جميع "الأسواق الرطبة" التي تبيع الحيوانات البرية، مثل الخفافيش والقرود. ودعا غراهام ثالثا إلى الإفراج عن دعاة الديمقراطية في هونغ كونغ من السجون الصينية.

وقال: "سنفرض عقوبات على الصين حتى يفعلوا تلك الأشياء الثلاثة. وأنا بحاجة إلى الديمقراطيين. لقد كان الديمقراطيون أقوياء للغاية عندما يتعلق الأمر بالصين من فضلكم لا تعطوا الصين طوق النجاة".