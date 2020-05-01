أسلحة تحاصر برلمانيين في أميركا.. والشرطة: قانوني!

على الرغم من أن إجراءات العزل التي اتخذتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كانت لحماية الناس، إلا أن هناك من له رأي آخر.

موضوع يهمك تجاوزت الوفيات العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 230 ألفاً الخميس، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس في الساعة 19... 90 % من وفيات الوباء بأوروبا وأميركا.. و"قلق" حول إفريقيا فيروس كورونا

فقد دخل متظاهرون مسلّحون، الخميس، مبنى الكابيتول في ولاية ميشيغان الأميركية، بينما كان البرلمانيّون مجتمعين، وذلك للمطالبة بتخفيف إجراءات الحجْر المتّخذة في إطار مكافحة الجائحة.

وتجمّع عشرات المتظاهرين وبينهم مسلّحون في مدخل الكابيتول، مقرّ برلمان ميشيغان في لانسنغ عاصمة الولاية. دون أقنعة طبية واقية "كمامات"، وقد صاح بعضهم في وجه عناصر الشرطة للمطالبة بالدخول.

A group of heavily armed White Supremacist Terrorists have invaded the Michigan State Capitol building & are threatening lawmakers & law enforcement officers.

What do you think would happen if they were members of Black Lives Matter?? pic.twitter.com/I0t9NTmDpz — Rula Jebreal (@rulajebreal) April 30, 2020

بدورها، كتبت السيناتورة داينا بوليهانكي على تويتر أنّ هناك "رجالا يحملون بنادق يصرخون علينا"، مرفقة تغريدتها بصورة تظهر أربعة رجال بدا أنّ أحدهم يحمل سلاحا. وأضافت "بعض زملائي الذين لديهم سترات واقية من الرصاص قاموا بارتدائها".

الشرطة: "قانوني"

كما رفع المتظاهرون في الخارج، لافتات ضدّ الحجْر، تُصوّر إحداها الحاكمة الديمقراطية غريتشين ويتمان.

وهذه التظاهرة التي أطلق عليها اسم "التجمّع الوطني الأميركي" نظّمتها مجموعة تسمى "ميشيغان متحدة من أجل الحرّية".

فيما قالت الشرطة المحلّية لشبكة "إن بي سي نيوز" إنّ حمل أسلحة في مبنى الكابيتول قانونيّ، كما هي الحال في بقيّة ولاية ميشيغان.

More protesters yelling at Capitol officials pic.twitter.com/h4Vs8jVcSa — Anna Liz Nichols (@annaliznichols) April 30, 2020

أميركا الأولى

وهذه المرة الثانية في نيسان/أبريل التي يتجمّع فيها متظاهرون، مسلّحون أحيانا، في لانسنغ للمطالبة بإنهاء الحجر في ميشيغان التي سجّلت أكثر من 3500 وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز.

فيما يواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، طائلاً 3 ملايين إنسان، في حين أزهق الوباء أكثر من 230 ألف روح.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير/شباط الماضي، الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم وحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.