ترمب: إدارة العقاقير تجيز "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أن شركة "غيلياد" حصلت على الترخيص الطارئ لإنتاج دواء ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا.

وقال إن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أجازت للشركة الاستخدام الطارئ لعلاجها التجريبي المضاد للفيروسات لعلاج المصابين بمرض كوفيد 19.

بدوره، وصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة الإجراء خلال اجتماع بالرئيس بالبيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة، وقال إن الشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى..

موضوع يهمك أظهرت دراسة، نشرت الأربعاء في مجلة "ذي لانسيت" الطبية، أن عقار رمديسيفير، من إنتاج عملاق الأدوية الأميركي "غيلياد... تضارب حول فعالية عقار رمديسيفير في علاج كورونا فيروس كورونا

جاء ذلك بعدما أعلن مركز كليفلاند الطبي، أن العقار أثبت أنه فعال بالسيطرة على كوفيد 19، ونجح بتقليل مدة الشفاء لـ4 أيام.

وأعلنت الشركة في السابق أنّها ستتبرّع بنحو 1,5 مليون جرعة مجّاناً، أي ما يصل إلى 140 ألف دورة علاجيّة بالاستناد إلى أنّ مدّة العلاج 10 أيّام.

وتسمح إجازة العقار بتوزيعه على نطاق أوسع بكثير واستخدامه مع البالغين والأطفال المصابين الذين يُعانون من شكلٍ حادّ من كوفيد-19.

وإدارة الغذاء والدواء التي تُعطي الموافقة على العقار، تقول إنّ الحالات الشديدة والطارئة هي عندما تكون مستويات الأكسجين لدى المريض منخفضة ويتطلّب علاجاً بالأكسجين أو أن يكون موصولاً على جهاز تنفّس اصطناعي.

وقبل يومين، ألمح مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي إلى نجاح عقار يعلق عليه الرئيس الأميركي آمالا كبرى، في تسريع فترة شفاء مرضى فيروس كورونا

وأعلن فاوتشي خبيرُ الأوبئة ومستشارُ ترمب أن عقارَ Remdesivir المضاد للفيروسات أظهر أثرا واضحا في علاج مرضى كورونا.

ويعتبر إعلان فاوتشي بشأن أثر عقارَ Remdesivir بارقة أمل جديدة، فالعقار استخدم في دراسة واسعةِ النطاق أجرتها معاهد الصحة الأميركية وشملت 1036 مريضا، في 47 موقعا في أميركا، و21 في أوروبا وآسيا.

الوفيات ترتفع

إلى ذلك، سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة أكثر من 1800 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

ومع تسجيلها 1883 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساء بالتوقيت المحلّي الجمعة والساعة نفسها من اليوم السابق، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات من جراء الفيروس في الولايات المتحدة إلى 64700.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.