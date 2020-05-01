واشنطن: الحد من قدرة حزب الله يكبل سلوك إيران المخرب

كررت الخارجية الأميركية، الجمعة، ترحيبها بحظر ألمانيا لنشاطات ميليشيات حزب الله على أراضيها بشكل كامل، وتصنيفها منظمة إرهابية، معتبرة أن تلك الخطوة قد تكبل قدرة إيران على التمادي في سلوكها المخرب للاستقرار في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس، في تغريدة على حسابها فجر اليوم "إنَّ الحد من قدرة هذه المنظمة الإرهابية على توفير الأموال يمكن أن يقلل من سلوك إيران المزعزع للاستقرار"

موضوع يهمك ذكر تقرير لوكالة الاستخبارات في هامبورغ أن نحو 30 مسجداً ومركزاً ثقافياً في ألمانيا تربطهم صلات بميليشيات حزب الله... أيادي حزب الله تصل مساجد ومراكز ثقافية في ألمانيا العرب و العالم

وأضاف: "لقد قاوم حلفاؤنا الألمان بشدةٍ الإرهاب الدولي من خلال حظر أنشطة حزب الله اللبناني، وحدُّوا من قدرة هذه الجماعة المدعومة إيرانياً على التخطيط وتنفيذ الهجمات".

ألمانيا وحزب الله

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت، الخميس، حظر ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران بشكل كامل على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

إلى ذلك نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية.

أتى ذلك، بعد أن كانت ألمانيا تفرق في السابق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.

يذكر أن البرلمان الألماني صوت في ديسمبر الماضي، بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

يشار إلى أنه في الوقت الحالي، يدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناحه السياسي.