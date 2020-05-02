إجراءات ترمب ضد كورونا.. كبير الأطباء لن يشهد!

أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن المسؤول الصحي الكبير أنتوني فاوتشي لن يدلي بشهادته هذا الأسبوع أمام لجنة بالكونغرس، تنظر في إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترمب في مواجهة جائحة فيروس كورونا، معتبراً قيام أفراد يشاركون في إجراءات مواجهة الوباء بالإدلاء بشهاداتهم أمراً "غير مثمر".

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وأصدر البيت الأبيض بيانا بالبريد الإلكتروني بعد أن قال متحدث باسم لجنة مجلس النواب التي تعقد جلسة الاستماع إن مسؤولي إدارة ترمب أبلغوا اللجنة بأن فاوتشي لن يدلي بشهادته.

بدوره، أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض، جود ديري، في بيان أنه و"بينما تواصل إدارة ترمب رد حكومتها بالكامل على فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك فتح أميركا بأمان مرة أخرى والإسراع بتطوير لقاح، فمن غير المثمر جعل أفراد بعينهم يشاركون في تلك الجهود، يمثلون أمام جلسات استماع في الكونغرس، نحن ملتزمون بالعمل لتقديم الشهادة في الوقت المناسب".

"لن يشهد"

وقال المتحدث، إيفان هولاندر، إن لجنة فرعية للمخصصات بمجلس النواب تشرف على البرامج الصحية طلبت شهادة فاوتشي في جلسة استماع تعقد في السادس من مايو/أيار. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من أورد أن فاوتشي لن يدلي بشهادته.

يشار إلى أن فاوتشي هو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهو أحد الخبراء الطبيين الرئيسيين الذين ساعدوا في توجيه رد الولايات المتحدة على الفيروس شديد العدوى.

واصطدم الرئيس ترمب مرارا مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسبب تحركاته للتحقيق في أفعاله أو أفعال إدارته.

إلى ذلك انتقد الديمقراطيون ترمب قائلين إنه أخفق في وضع خطة شاملة وفعالة لإجراء فحوصات للأميركيين من أجل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتتبع المخالطين للمصابين.