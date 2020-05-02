فيديو لحشود في كاليفورنيا.. والوباء يحصد 1800 بيوم واحد

على الرغم من استمرار الدعوات إلى تجنب الخروج والالتزام بالحجر في ولاية كاليفورنيا الأكثر تأثراً بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلا أن آلاف الأشخاص خرجوا أمس غير آبهين.

وتظاهروا مطالبين برفع الحجْر الساري منذ ستّة أسابيع، حاملين أعلام الولايات المتّحدة ولافتات، ومرتدين قبّعات كُتبت على بعضها رسائل مؤيّدة للرئيس دونالد ترمب.

وهتف المتظاهرون "افتحوا كاليفورنيا!". وكُتب على لافتات "كل الوظائف ضروريّة"، "الحرّية ضروريّة".

Imagine having the internet, streaming services, video games, and a whole virtual world at home. Then deciding to call it "tyranny" because you can't go to the beach



Huntington Beach already has 100% increase in COVID-19 cases over the past 2 weeks too.pic.twitter.com/gtWpOAjy71 — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) May 1, 2020

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت في وسائل إعلام محلية وعلى وسائل التواصل المئات محتشدين في "أورينج كاونتي" في فلوريدا، معبرين عن سخطهم من العزل في ظل استمرار الفيروس المستجد بحصد مئات الأرواح بشكل يومي.

فقد سجلت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أكثر من 1800 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

ومع تسجيلها 1883 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساء بالتوقيت المحلّي الجمعة والساعة نفسها من اليوم السابق، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 64700.

غلق المدارس بقية العام الدراسي

يأتي هذا في وقت يستمر فيه غلق المدارس، وقد أكد حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو، الجمعة، أن جميع المدارس في الولاية ستظل مغلقة بقية العام الدراسي على الرغم من أن المعدل اليومي لدخول المستشفيات ومعدل الوفيات انخفضا إلى أدنى مستوى لهما منذ أكثر من شهر.

كما أكد كومو أن "العدو يفر، الفيروس يتراجع".

أما بالنسبة للعام الدراسي المقبل في الولاية البالغ عدد سكانها حوالي عشرين مليون نسمة والتي تشكل بؤرة الوباء في أميركا مع تخطي حصيلة الوفيات فيها 18 ألفا، فأشار إلى أن الوقت ما زال مبكرا لاتخاذ قرار، معلنا "ليس هناك قرار للخريف لأن الخريف ما زال بعيدا".