حذّر هوليوود.. السيناتور كروز: الصين أكبر تهديد لأميركا

قال السيناتور تيد كروز إن أكبر تهديد على الولايات المتحدة الأميركية هي الصين الشيوعية الآسيوية، واصفا إياها بأنها "تهديد سياسي كبير" للبلاد خلال المائة عام القادمة. وأعلن عن تقديمه مشروعين للكونغرس يدعو لفرض عقوبات على الحكومة الصينية بسبب تسترها على فيروس كورونا، ومشروع قانون آخر يدعو لقطع الدعم عن هوليوود في حال خضعت نصوص الأفلام للرقيب الصيني.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" Fox News: "إن الصين فى تقديري هي أكبر تهديد سياسي تواجهه الولايات المتحدة خلال القرن القادم"، وتابع: "إنهم ينخرطون في التجسس ويمارسون الرقابة والتعذيب والقتل لمواطنيهم إنهم يغطون حرية التعبير".

وأشار كروز إلى التشريع الذي قدمه والذي يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين الصينيين بسبب "التستر" على الفيروس التاجي. وقدم مشروع قانون آخر يستهدف هوليوود ويدعو إلى قطع الدعم عن هوليوود لخضوعها للحكومة الصينية في بعض النصوص السينمائية.

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وقال: "إننا لن نسمح للبنتاغون بالتعاون مع صانعي الأفلام والسماح لهم باستخدام السفن والطائرات النفاثة والمعدات إذا كانوا سيسمحون للحكومة الصينية بالرقابة.. وعليها استخدام سلطة الحكومة لوقف الرقابة الصينية عبر هوليوود".

وأشار السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس إلى التدخل الصيني في الفيلم الذي سيتم إصداره قريبًا "Top Gun" من بطولة توم كروز. وبحسب ما ورد، تمت إزالة العلمين الياباني والتايواني من سترة يرتديها كروز بناء على طلب من الرقباء الصينيين.