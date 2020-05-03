1435 وفاة بكورونا في أميركا.. وتخفيف العزل بـ35 ولاية

سجّلت الولايات المتّحدة 1453 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد إلى أكثر من 66 ألفاً، وفقًا لإحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز فجر الأحد.

وسجّلت الجامعة أكثر من 1,1 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد و66,224 وفاة، بزيادة قدرها 2% مقارنةً بحصيلة يوم السبت.

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وعلى رغم أنّ أعداد الضحايا ما زالت مرتفعة، تتقدم الولايات الفدرالية على طريق رفع إجراءات الحجر.

وسمحت وكالة الغذاء والدواء، السلطة الأميركية لضبط أسواق الأدوية، بشكل عاجل باستخدام العقار التجريبي "رمديسيفير" الذي يمكن على قولها أن يساعد في شفاء المرضى.

ولإنعاش الاقتصاد، بدأت أكثر من 35 من الولايات الأميركية الخمسين رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، بينما تتضاعف التظاهرات "لإعادة فتح أميركا" في جميع أنحاء البلاد.

وقد أودى وباء كوفيد-19 بـ حياة 241.682 شخصاُ على الأقل منذ ظهور الجائحة للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش السبت.

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وسجلت أكثر من 3,398,390 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وهذا العدد لا يعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات، فيما تعافى 1,023,900 على الأقل.

والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء، تليها إيطاليا، ثم بريطانيا وإسبانيا وفرنسا.

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجل رسميا ما مجموعه 82,875 إصابة (إصابة واحدة جديدة بين الجمعة والسبت)، بينها 4,633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77,642 حالة شفاء.