1450 وفاة جديدة بكورونا في أميركا.. والصين تسجل 3 إصابات

سجّلت الولايات المتّحدة الأميركية 1450 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد إلى أكثر من 67,600، وفقًا لإحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز فجر الاثنين، فيما سجلت الصين 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس المستجد كلها من الخارج.

وعند الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي الأحد (00:30 بتوقيت غرينتش الإثنين)، سجّلت الجامعة أكثر من 1.15 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد وما مجموعه 67,674 وفاة.

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وأعداد الوفيّات التي أحصتها جامعة جونز هوبكنز الأحد (1450) مستقرّة مقارنةً باليوم السابق الذي سُجّلت خلاله 1453 وفاة، بعدما كانت سُجّلت يوم الأربعاء 2502 حالة وفاة في البلاد.

يأتي ذلك فيما قالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الاثنين، إن الصين سجلت 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، صعودا من حالتين في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج. وسجلت اللجنة أيضا 13 حالة دون ظهور أعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82,880 ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.

وتوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد أنّ لقاح فيروس كورونا المستجدّ سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020.

وقال ترمب لشبكة "فوكس نيوز" Foz News: "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام".

وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترمب "لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة اخرى" هي التي ستجد اللقاح "سأرفع قبعتي".

موضوع يهمك توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أنّ لقاح فيروس كورونا المستجدّ سيكون متاحاً بحلول نهاية عام 2020.وقال ترمب... ترمب: سيكون لدينا لقاح ضد كورونا نهاية العام أميركا

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم تجاوزت 3.5 مليون، اليوم الاثنين، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة رغم تباطؤ معدل الإصابات والوفيات عن ذروتيها الشهر الماضي.

وكانت معظم الحالات في الأيام الأخيرة في أميركا الشمالية والدول الأوروبية، لكن الأرقام ترتفع في بؤر تفشي أصغر في أميركا اللاتينية وأفريقيا وروسيا.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل العالم 84004 حالات إصابة جديدة، وفقا لإحصاء رويترز الذي يستند إلى البيانات الحكومية الرسمية، ليصل إجمالي الحالات إلى ما يزيد قليلا عن 3.5 مليون.