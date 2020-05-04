ترمب ينتقد جورج بوش: لم تقف معي أثناء محاولة عزلي

هاجم الرئيس دونالد ترمب، الأحد، جورج دبليو بوش بعد أن أصدر الرئيس الجمهوري السابق دعوة للتخلص من التحزب الذي يهيمن على أميركا وسط تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد.

وفي مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق تمت مشاركته على "تويتر"، يوم السبت، حث بوش الأميركيين على تذكر "مدى صغر خلافاتنا في وجه هذا التهديد المشترك.. لسنا مقاتلين حزبيين نحن بشر، ضعفاء على حد سواء، ورائعون بنفس القدر في نظر الله. نحن نرتفع أو نسقط معا، ونحن عازمون على النهوض"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" The Hill الأميركية.

.@PeteHegseth “Oh bye the way, I appreciate the message from former President Bush, but where was he during Impeachment calling for putting partisanship aside.” @foxandfriends He was nowhere to be found in speaking up against the greatest Hoax in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2020

وفي تغريدة في صباح الأحد الباكر، هاجم ترمب بوش لفشله في دعمه حيث واجه قضية عزل في وقت سابق من هذا العام بسبب تعاملاته المزعومة مع أوكرانيا. واستشهد بتعليقات من مذيعة "فوكس نيوز" Fox News بيت هيجيته، التي سألت لماذا لم يضغط بوش من أجل "وضع التحزب جانبا" أثناء العزل.

وقال ترمب: "لم يكن هناك ولم يكن يمكن العثور عليه للتحدث ضد أكبر خدعة في التاريخ الأميركي".

واتهم مجلس النواب ترمب في ديسمبر الماضي بدعوى الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق مع خصومه السياسيين الديمقراطيين وقاموا بعزله. وبرأه مجلس الشيوخ الرئيس في فبراير/شباط.

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و لم يعلق بوش علناً على المزاعم والمحاكمة، فقد انتقد هو وأفراد عائلته الآخرين الرئيس وسياساته.

وأصدر الرئيس السابق الفيديو يتحدث على أن وباء كوفيد-19 يواصل الارتفاع في أجزاء من الولايات المتحدة. واستشهد بوش بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في رسالته، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة واجهت "أوقات اختبار صعبة من قبل ونجحت في تجاوزها".