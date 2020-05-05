الأشد فتكا.. 70 ألف وفاة في أميركا وتوقعات بصيف قاتم

على الرغم من أن الولايات المتّحدة كانت سجّلت مساء الاثنين وفاة 1015 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ما يمثّل أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل منذ شهر، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، إلا أن إحصاء لرويترز أشار إلى أن إجمالي الوفيات هناك تجاوز الـ 70 ألفا، الثلاثاء.

موضوع يهمك باتت المملكة المتحدة، الثلاثاء، أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة ثلاثين ألف وفاة بفيروس كورونا، وثاني بلد أكثر تضرراً بالوباء... بعد أميركا.. بريطانيا أول بلد أوروبي في وفيات كورونا العرب و العالم

كما رفع نموذج رئيسي للتوقعات تقديره السابق للوفيات إلى المثلين تقريبا.

في التفاصيل، أظهرت الاختبارات إصابة نحو 1.2 مليون شخص في الولايات المتحدة بكوفيد-19، وهو ما يزيد على إجمالي المصابين في الدول الست التالية لها من حيث رقعة التفشي، وهي إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

ورفع نموذج أبحاث بجامعة واشنطن، عادة ما يستشهد به مسؤولو البيت الأبيض، الاثنين، إلى المثلين تقريبا توقعاته لعدد

الوفيات في الولايات المتحدة لما يزيد على 134 ألفا في الرابع من أغسطس/آب القادم، منذراً بصيف قاتم.

وأضاف أن المراجعة عكست زيادة التنقل في معظم الولايات الأميركية مع تخفيف إغلاق الشركات وأوامر البقاء في المنازل المتوقعة في 31 ولاية بحلول 11 مايو/أيار.

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3 آلاف وفاة يومياً

وتزامن صدور التوقعات المعدلة مع كشف النقاب عن توقعات داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب بارتفاع عدد الوفيات إلى 3 آلاف حالة يوميا بنهاية مايو/أيار من نحو 2000 حالة الآن في إحصاء رويترز.

بدورها، تقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أشد فتكا من أي موسم للإنفلونزا منذ عام 1967 عندما توفي نحو 100 ألف أميركي.

كما تجاوزت الوفيات الناجمة عن الفيروس بالولايات المتحدة في غضون بضعة أشهر فقط 58220 أميركياً قتلوا في حرب فيتنام.

غير أن المسار الحالي لمرض كوفيد-19 لم يبلغ بعد عدد ضحايا الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 والتي أودت بحياة 675 ألف أميركي.

ترمب: سنحدد أصل كورونا قريباً

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، إن إدارته ستحدد قريباً أصل فيروس كورونا، مضيفا أنه كان على الصين الإبلاغ بكل تفاصيل كورونا منذ البداية.

كما حثّ الصين على التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تفشى في أنحاء العالم، قائلا للصحافيين خارج البيت الأبيض لدى مغادرته في رحلة إلى أريزونا، إن الولايات المتحدة ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس دون أن يحدد موعدا لذلك.

الصين تنفي

يشار إلى أن هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، كانت نددت بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد، ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.

وكثيراً ما تبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشأن مصدر الفيروس في حرب كلامية متصاعدة بعد أن روّج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان في آذار/مارس الماضي لنظرية مؤامرة عن أن الجيش الأميركي ربما جلب الفيروس إلى الصين.

فيما يعتقد معظم العلماء أن الفيروس انتقل من الحيوان إلى الإنسان بعد ظهوره في الصين، في سوق على الأرجح في ووهان يبيع لحوم حيوانات غريبة.