كاليفورنيا تتنفس.. والسلطات تحدد شروط فك العزل

تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أميركية أصدرت قراراً بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم غافن نيوسوم، أمس الاثنين.

وقال الحاكم الديمقراطي في مؤتمره الصحافي اليومي "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية".

كما أضاف "إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن".

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هذا وستحدد السلطات في كاليفورنيا، الخميس، الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.

وفي حال "تم استيفاء هذه الشروط وأدخلت التعديلات اللازمة" فقد يُسمح للمحال التجارية الصغيرة، مثل متاجر الكتب ومتاجر الاسطوانات الموسيقية ومتاجر الألعاب والأجهزة الرياضية، أو حتى باعة الزهور، باستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط، بحسب نيوسوم.

كما يمكن لأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية في قطاع البيع بالتجزئة، استئناف نشاطها لكن المكاتب ومراكز التسوق والمطاعم ستبقى مغلقة في هذه المرحلة في كاليفورنيا.

وأشار الحاكم نيوسوم، الذي يتعرض لضغط متزايد من أجل تخفيف العزل وإعادة تنشيط اقتصاد الولاية (الخامس في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي)، إلى أن بعض المناطق الريفية الأقل تأثراً بوباء كوفيد-19، خاصة في الشمال، يمكنها الإسراع في إعادة الفتح. لكن سيتعين على هذه المناطق أن تثبت لسلطات الولاية استجابتها لمعايير صحية معينة (أسرة المستشفيات، والاختبارات، إلخ).

كما أشار إلى أن المرحلة التالية (إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر والقاعات الرياضية والتجمعات الدينية، ...) لن تبدأ قبل "أشهر".

هذا وسجلت ولاية كاليفورنيا الاثنين حوالي 55 ألف إصابة بوباء كوفيد-19 وأكثر من 2200 وفاة.

يذكر أن الولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، إذ إنّها تُعِدّ وحدها حوالي 1,2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره)، وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم والتي بلغت الاثنين ربع مليون وفاة.