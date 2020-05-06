موقف متشدد.. سيناتور أميركي يدعو لإلغاء منظمة الصحة

في موقف متشدد من منظمة الصحة العالمية قال عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري توم كوتون، إن الولايات المتحدة يجب أن تنفصل عن منظمة الصحة العالمية، وأن تشكل وكالة عالمية جديدة إذا فشلت تلك المنظمة في الالتزام "بمزيد من الشفافية والمساءلة".

وقال كوتون في مقابلة قبل يومين مع شبكة فوكس نيوز "إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس على الأقل وفريقه بحاجة إلى مغادرة المنظمة العالمية الآن". وتابع: "لكن إذا لم يغادروا ولم تلتزم المنظمة بمزيد من الشفافية والمساءلة، فعندئذ ينبغي على الولايات المتحدة أن تقود الدول الرائدة في العالم - من وجهة نظر علمية - إلى إنشاء منظمة جديدة علمية عالمية وليست منظمة سياسية عالمية".

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كما انتقد موقف المنظمة تجاه تايوان، واصفا إياه بالمثير للغضب، قائلاً: "إن الدولة الجزيرة منعت من تبادل المعلومات حول استراتيجياتها للتخفيف من حدة الوباء بعد أن أصبحت من أوائل الدول التي أثارت مخاوف بشأن تعامل الصين المبكر مع الفيروس" .

بين الجمهوريين والديمقراطيين

في المقابل، وفي دلالة على اتساع رقعة الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، إن مواجهة الصين بشأن الفيروس التاجي هي مجرد محاولة "للتشويش وإرباك الناس" وفقا لمقابلة معه على قناة MSNBC الأميركية.

ففي حين يحاول الديمقراطيون تركيز اللوم والهجوم على ترمب، ينحو الجمهوريون إلى استهداف الصين والإضاءة على تقصيرها في ملف الجائحة التي أنهكت العالم وفي مقدمته الولايات المتحدة التي سجلت الرقم الأعلى على صعيد الوفيات والإصابات في العالم.