ترمب يمنع قرار الكونغرس كبح أي عمل عسكري ضد إيران

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، حق الفيتو ضد قرار أصدره الكونغرس لكبح أي عمل عسكري ضد إيران.

في التفاصيل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استخدم حق الفيتو ضد قرار الكونغرس حول الحد من صلاحياته لإطلاق العمل العسكري ضد إيران.

واعتبر ترمب في بيان، نشره البيت الأبيض، في وقت متأخر من الأربعاء، أن هذا القرار كان قرارا مهينا جدا، قدمه الديمقراطيون ضمن استراتيجيتهم للفوز بالانتخابات يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني من خلال إحداث الانقسام في الحزب الجمهوري"، بحسب تعبيره.

وأشار الرئيس أن تصويت "الجمهوريين القليلين" لصالح القرار صب في مصلحة الديمقراطيين.

يذكر أن الكونغرس بمجلسيه كان أصدر في آذار/مارس حين قرارا أيده الديمقراطيون وقسم من المشرّعين الجمهوريين، يكبح أي عمل عسكري أميركي ضد إيران.