أميركا تعرقل التصويت على قرار حول كورونا في مجلس الأمن

عرقلت الولايات المتحدة اليوم الجمعة في مجلس الأمن الدولي مساراً كان سيقود إلى التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في ظلّ تفشي وباء كورونا.

ويبدو أن ذلك تمّ على خلفية الإشارة إلى منظمة الصحة العالمية في مشروع القرار، وفق دبلوماسيين.

وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة من المشروع الذي اقترحته تونس وفرنسا ويجري التفاوض حوله منذ آذار/مارس الماضي، وهو يطالب بـ"تعزيز التنسيق" بين أعضاء الأمم المتحدة.

ويشير القرار إلى "الضرورة العاجلة لدعم جميع الدول والكيانات ذات الصلة ضمن نظام الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الصحة المتخصصة".

واشنطن تتهم بكين وموسكو بالتنسيق حول التضليل الإعلامي

في سياق آخر، اتهمت الولايات المتحدة الصين وروسيا بـ"تسريع" تعاونهما في مجال الدعاية في ما يخص فيروس كورونا المستجد، مع ما اعتبرته تبني بكين المتزايد لتقنيات "التضليل" الروسية.

موضوع يهمك خسرت أميركا 20.5 مليون وظيفة خلال شهر نيسان/ابريل الماضي، وهو رقم غير مسبوق في فترة قصيرة كهذه، لترتفع نسبة البطالة إلى... البطالة بأميركا تصل لمستوى تاريخي.. وترمب غير متفاجئ أميركا

وقالت ليا غابريال، منسقة المركز المختص في مكافحة الدعاية الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية، إنه "قبل الأزمة المرتبطة بكوفيد-19، لاحظنا مستوى معيّن من التنسيق بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية في ما يخص الدعاية".

وأضافت خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف اليوم الجمعة: "لكن مع هذه الجائحة، تم تسريع التعاون".

وفق غابريال، هذا "التقارب هو ثمرة براغماتية هذين الفاعلين الذان يريدان توجيه الرأي العام بخصوص جائحة كوفيد-19 بما يخدم مصالحهما الخاصة".

ونهاية آذار/مارس، عندما عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني تشي جينبينغ هدنة غير رسمية في الحرب الكلامية بين بلديهما حول أصل الفيروس، رحبت واشنطن بما اعتبرته توقف الصين عن نشر نظريات مؤامرة في الانترنت حول تورط أميركا في نشر المرض.

لكن، سريعاً ما ذهبت الهدنة أدراج الريح مع اتهام إدارة ترمب للسلطات الصينية بالتستر على حادث جرى في مختبر اعتبرت أنه يمثل أصل الفيروس.

ووفق وزارة الخارجية الأميركية، كثّفت بكين مرة أخرى حملة "التضليل" للدفاع عن الإدارة الصينية للوباء ونقد الولايات المتحدة.

وقالت ليّا غابريال إن السلطات الصينية "تستخدم بشكل متزايد تقنيات توظفها موسكو منذ زمن بعيد"، مضيفة "نلاحظ أن الحزب الشيوعي الصيني تبنى تكتيكات روسية" لأنه "يعتبر أنّها ناجحة".

وتحدثت عن لجوء الصين المتزايد إلى "برمجيات لنشر أطروحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي" عبر عدد كبير من "حسابات تويتر المزيفة التي تم إنشائها لتكثيف الدعاية والمعلومات المضللة الصينية".