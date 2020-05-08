إصابة المتحدثة باسم بنس.. وترمب كورونا سينتهي دون لقاح

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن جائحة كورونا ستنتهي دون إيجاد لقاح للفيروس، فيما تناقلت وسائل إعلام أميركية خبر إصابة كيتي ميلر المتحدثة باسم مكتب نائب الرئيس بكورونا.

وصرح ترمب قائلا: "أشعر بأن الوباء سيختفي حتى من دون تطوير لقاح له. سينتهي بعد مدة معينة ولن يعود مجددا. قد يعود مجددا للظهور في فصل الخريف أو السنة المقبلة لكنه سينتهي على أي حال".

وأردف الرئيس الأميركي: "لقد واجهنا من قبل فيروسات و إنفلونزا لم نجد لها لقاحا حتى الآن لكنها لم تظهر من جديد. صحيح أن العديد من مراكز الأبحاث حول العالم أحرزت تقدما كبيرا في تطوير لقاح لكورونا لكن سواء توصلت إليه أم لا فإن الفيروس سيختفي".

وفي سياق متصل كشف مسؤولون الجمعة أنّ نتيجة فحص فيروس كورونا للناطقة باسم نائب الرئيس الأميركي جاءت إيجابية، لتُصبح ثاني موظّف في البيت الأبيض يُصاب بالعدوى، في وقت بقي فيه الرئيس دونالد ترمب على موقفه الرافض لوضع كمّامة حتى خلال تكريمه للمحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وجميعهم في التسعينات من عمرهم.

وأثار الإعلان عن إصابة كايتي ميلر، الناطقة باسم مايك بنس، مخاوف من أن يتحوّل البيت الأبيض إلى نقطة ساخنة، في حين يقود ترمب جهود تخفيف إجراءات الإغلاق التي أنهكت أكبر اقتصاد في العالم.

وكايتي ميلر، بحُكم منصبها، تحضر اجتماعات عالية المستوى في البيت الأبيض، كما أنّها متزوجة من ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترمب وكاتب خطاباته والرجل وراء السياسة المتشدّدة للإدارة في ما يتعلّق بالهجرة.

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وكان مسؤول كبير في إدارة البيت الأبيض قد أشار في بادئ الأمر إلى أنّ أحد موظّفي بنس أُخضِع للفحص وجاءت النتيجة إيجابيّة.

لكنّ ترمب كشف لاحقاً خلال لقاء مع نوّاب جمهوريين بأنّ "كايتي" هي الشخص المقصود، قائلاً إنّها تعمل مع بنس كمسؤولة "إعلاميّة". وأكّدت ذلك أيضاً تقارير إعلاميّة عدّة.

وحتّى الخميس، شوهدت كايتي تختلط مع مسؤولين خلال صلاة في الهواء الطلق استضافها ترمب وحضرها عشرات الأشخاص، بما في ذلك السيدة الأولى ميلانيا، إضافة الى زوجة بنس والعديد من كبار الموظفين.

وقال المسؤول في الإدارة طالباً عدم كشف اسمه إنّه "نتيجة الحرص الشديد، عدنا ودقّقنا في جميع اتّصالات الشخص المعنيّ في الآونة الأخيرة".

وفي وقت سابق الخميس، قال متحدّث باسم ترمب إنّ فحص كورونا للخادم الشخصي للرئيس، وهو جندي في الجيش وعلى اتّصال وثيق بالرئيس، جاء إيجابيّاً.

وأُخضع ترمب وبنس للفحص، لكنّ النتيجة جاءت سلبيّة، وسيستمرّ إخضاعهما للفحص بشكل يومي.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إنّه لا يوجد خطر تفشّ لفيروس كورونا في البيت الأبيض أو أيّ تهديد يحيط بترمب.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي "أستطيع أن أقول لكم إنّنا اتّخذنا كلّ الاحتياطات لحماية الرئيس"، مشيرة ألى أنّه يتم "تنظيف المبنى واحترام التباعد الاجتماعي".

وطمأن ترمب، الجمعة الشعب الأميركي بوجود أجهزة تنفس صناعي كافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وقال ترمب، خلال كلمة أثناء لقائه حاكم كاليفورنيا: "لدينا أجهزة تنفس صناعي كافية".

وتناول الرئيس الأميركي في تصريحاته التي جاءت خلال مناقشات عامة مع فريقه وحاكم كاليفورنيا بعض المؤشرات الاقتصادية، وقال إن أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعا.

وشدد ترمب على مواصلة "تقديم الدعم للقطاع الزراعي الأميركي" لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد على مستوى العالم من إجمالي وفيات كورونا بلغ 75670 وفاة من أصل 1256972 إصابة. وشفي 195036 على الأقل، في وقت سابق من اليوم.

كما خسرت أميركا 20.5 مليون وظيفة خلال شهر نيسان/ابريل الماضي، وهو رقم غير مسبوق في فترة قصيرة كهذه، لترتفع نسبة البطالة إلى 14.7% في أعلى مستوياتها منذ الثلاثينيات، وفق ما أظهرت أرقام وزارة العمل اليوم الجمعة.