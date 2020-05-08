ترمب: جائحة كورونا ستنتهي دون إيجاد لقاح

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن جائحة كورونا ستنتهي دون إيجاد لقاح للفيروس، فيما تناقلت وسائل إعلام أميركية خبر إصابة كيتي ميلر المتحدثة باسم مكتب نائب الرئيس بكورونا.

وطمأن ترمب في وقت سابق الجمعة الشعب الأميركي بوجود أجهزة تنفس صناعي كافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وقال ترمب، خلال كلمة أثناء لقائه حاكم كاليفورنيا: "لدينا أجهزة تنفس صناعي كافية".

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وتناول الرئيس الأميركي في تصريحاته التي جاءت خلال مناقشات عامة مع فريقه وحاكم كاليفورنيا بعض المؤشرات الاقتصادية، وقال إن أسعار النفط بدأت تشهد ارتفاعا.

وشدد ترمب على مواصلة "تقديم الدعم للقطاع الزراعي الأميركي" لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد على مستوى العالم من إجمالي وفيات كورونا بلغ 75670 وفاة من أصل 1256972 إصابة. وشفي 195036 على الأقل، في وقت سابق من اليوم.

كما خسرت أميركا 20.5 مليون وظيفة خلال شهر نيسان/ابريل الماضي، وهو رقم غير مسبوق في فترة قصيرة كهذه، لترتفع نسبة البطالة إلى 14.7% في أعلى مستوياتها منذ الثلاثينيات، وفق ما أظهرت أرقام وزارة العمل اليوم الجمعة.