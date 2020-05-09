استطلاع للرأي يكشف قلقاً أميركياً من إعادة فتح الاقتصاد سريعاً

كشف استطلاع شعبي أن 3 من أصل 4 تقريباً من الأميركيين لديهم مخاوف من إعادة فتح اقتصاد البلاد بسرعة كبيرة جدا وسط تفشي وباء فيروس كورونا التاجي، وفقا لاستطلاع جديد أجرته the Democracy Fund + UCLA Nationscape Project .

وعندما سُئل 71% من الذين شملهم الاستطلاع عن رفع القيود المفروضة على التباعد الاجتماعي، قالوا إنهم قلقون من رفع القيود بسرعة كبيرة، في حين قال 29% إن القيود لا تُرفع بسرعة كافية وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "ذا هيل" The Hill.

ومع استمرار الدعوات إلى إعادة فتح البلاد وزيادة قوتها، تراجعت حوالي نصف الولايات عن قيود الابتعاد الاجتماعي على الأقل إلى حد ما، حيث سمحت الولايات للشركات بإعادة فتح أبوابها بدرجات متفاوتة. وأبقت ولايات أخرى على أوامر البقاء في المنزل وغيرها من القيود.

وقال روبرت غريفين، مدير الأبحاث في مجموعة دراسة الناخبين في صندوق الديمقراطية: "هناك ميل لدى الناس للتركيز على الأشخاص الذين يتمتعون بصوت عالٍ في الوقت الحالي. وأضاف "لكن هناك ... صبر حقيقي يعم معظم العمل الأميركي".

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وبالنسبة للحزبين، قال 83% من الديمقراطيين إنهم قلقون إزاء تخفيف القيود بسرعة كبيرة بينما قال 60% من الجمهوريين نفس الشيء.

وقال 14% فقط إنهم يعتقدون أنه من الآمن إنهاء أوامر البقاء في المنزل.

وقال 9% فقط من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أنه "من الآمن الآن" إعادة فتح المدارس والجامعات.

وقد أجري الاستطلاع ما بين 23 و29 نيسان/إبريل وشمل 6708 من الأميركيين. وكان هامش الخطأ في الاستطلاع زائدا أو ناقصا 2.1 نقطة مئوية.