بومبيو: انسحاب ترمب من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء السبت، إن انسحاب ترمب من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران.

وأضاف بومبيو أن الانسحاب من الاتفاق النووي جعل أميركا والشرق الأوسط أكثر أمنا.

والخلاف بين إيران والولايات المتحدة مستمر منذ عقود. وتصاعد التوتر في 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أحاديا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأعاد فرض العقوبات على طهران كجزء من حملة ضغط قصوى.

وتراجعت طهران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة رداً على انسحاب واشنطن منه.

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والشركاء الآخرون في الاتفاق هم: بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا.

وخفّف الاتفاق من العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الشهر الماضي إنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر.

وستستخدم واشنطن حجة قانونية تستند إلى تفسير للقرار 2231 مفادها أنها لا تزال "مشاركة" في الاتفاق النووي على الرغم من انسحابها منه، الأمر الذي يمكنها من تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران أو فرض عقوبات أكثر صرامة.