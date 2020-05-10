حماية للمسافرين.. أكبر شركات الطيران الأميركية تتحرك

أعلنت مجموعة تجارية تمثل أكبر شركات طيران في الولايات المتحدة، السبت، أنها تؤيد إدارة أمن النقل الأميركية في مراجعة درجات حرارة المسافرين والموظفين الذين يواجهون الزبائن خلال جائحة انتشار فيروس كورونا.

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وقالت مجموعة "أيرلاينز فور أميركا" إن هذه المراجعات "ستضيف حماية إضافية للركاب إلى جانب موظفي شركات الطيران والمطار. وستوفر أيضاً مراجعة درجات الحرارة ثقة إضافية مهمة من قبل الناس لإعادة إطلاق السفر جواً واقتصاد بلادنا".

كما ذكر مسؤول أميركي، السبت، أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إجراء هذه المراجعات، إلا أنه أكد أن هذه القضية قيد مباحثات مكثفة بين الوكالات الحكومية ومع شركات الطيران الأميركية.

وأضاف أنه من المحتمل اتخاذ قرار بشأن ذلك هذا الأسبوع.

إلى ذلك أوضح مسؤولون أميركيون أن مراجعة درجات الحرارة لن تقضي على خطر حالات الإصابة بكورونا، لكنها يمكن أن تكون رادعاً لمنع الناس الذين ليسوا على ما يرام من السفر.