كورونا يحل على البيت الأبيض.. أشهر خبراء أميركا بالحجر

بعد إصابة أحد العاملين في مقر الرئاسة الأميركية بفيروس كورونا، وتسلل الوباء إلى المستشارة الصحافية لنائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، وهي زوجة أحد كبار مستشاري الرئيس دونالد ترمب، أعلن الأحد عن دخول "خبير البيت الأبيض"، أنطوني فاوتشي، وأحد أبرز الوجوه في البلاد خلال الجائحة التي أصابت أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم، إلى الحجر الصحي.

فقد أعلن خبير الأوبئة الذي يشكل أحد أبرز الوجوه في خلية البيت الأبيض لمكافحة الوباء، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه سيبدأ ما وصفه بـ "الحجر الصحي المخفف أو المعدل" إثر مخالطة أحد المصابين.

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وأوضح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في البلاد أنه خالط بشكل "منخفض الخطورة" أحد موظفي البيت الأبيض الذين ثبتت إصابته لاحقاً بالفيروس.

كما أشار في حديث لشبكة "سي أن أن"، الأحد، إلى أنه سيتابع عمله عن بعد، لكنه قد يزور البيت الأبيض إذا ما استدعت الحاجة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة وسائل الوقاية. وقال إنه قد يزور أيضاً مقر عمله، لا سيما أنه الوحيد الذي يداوم في مكتبه بالمعهد الوطني للصحة.

نتيجة سلبية

إلى ذلك، لفت إلى أنه أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بالفيروس المستجد، وجاءت نتيجته سلبية، مضيفاً أنه سيتابع إجراء الاختبارات بشكل يومي.

بدوره، أعلن متحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة لـ "سي أن أن" أن رئيس المركز، روبرت ريدفيلد، يخضع للحجر أيضاً لمخالطته شخصا مصابا في البيت الأبيض.

وفي حين لم يعرف بعد الشخص المصاب في البيت الأبيض، الذي خالطه الرجلان، ذكّرت وسائل إعلام محلية بإعلان إصابة المستشارة الصحافية لمايك قبل يومين.

وكشف ترمب عن إصابة كاتي ميلر، زوجة مستشاره للهجرة ستيفن ميلر، بالمرض خلال اجتماع عقده، يوم الجمعة، مع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس بعد يوم من اكتشاف أن معاونًا شخصيًا للرئيس الأميركي أثبت الفحص إصابته أيضاً.

يذكر أن الولايات المتّحدة سجّلت مساء السبت 1568 وفاةً جرّاء الفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور (شرقا) مقرّاً، هناك 1309164 إصابة بالوباء مؤكّدة في الولايات المتحدة.