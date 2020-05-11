ترمب يهاجم قناة أميركية.. ويتهمها بـ"الدفاع عن الصين"

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، "سي بي إس نيوز" الأحد، متهماً الشبكة باستخدام برنامجها 60 دقيقة "للدفاع عن الصين"، وسط تفشي فيروس كورونا، وفق صحيفة The Hill.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر أن "سي بي إس وبرنامجها 60 دقيقة يقومون بكل ما في وسعهم، وهم اليوم أقل بكثير مما كان عليه في الماضي، للدفاع عن الصين وجائحة الفيروس المروع الذي أصاب الولايات المتحدة وبقية العالم. أعتقد أنهم يريدون القيام بأعمال تجارية في الصين!".

جاءت هذه التغريدة بعد فترة وجيزة من بث الشبكة قصة أظهرت عالم الفيروسات، بيتر دازاك، الذي قال لـ"سي بي إس نيوز" إنه حذر في وقت مبكر من عام 2003 من احتمال حدوث جائحة عالمية ينقلها فيروس ورأى أن تمويله في المعاهد الوطنية للصحة قد قطع قبل أسبوعين فقط.

إلى ذلك ألقى تقرير "سي بي إس" باللوم على "حملة التضليل السياسي التي استهدفت مختبراً في ووهان بالصين، والتي شنها المحافظون دون أدلة على أنه يمكن أن يكون مسؤولاً عن جائحة الفيروس التاجي".

وذكرت الشبكة أن "البعض، بما في ذلك الصحافيون وحتى ترمب نفسه في إحاطاته الصحافية، اقترحوا خطأ أن منحة قدرها 3.7 مليون دولار لأبحاث دازاك كانت مرتبطة بمختبر ووهان. وتضمن بحث دازاك شراكة مع المختبر المعني، لكن تم استخدام حوالي 100000دولار فقط من المنحة لهذا الغرض".

كما لم ترد "سي بي إس" على الفور بطلب للتعليق على تغريدة ترمب.