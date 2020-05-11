كورونا يطال سكرتيرته.. نائب ترمب إلى العزل

أفادت وسائل إعلام أميركية، أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، سيعزل نفسه بعد ثبوت إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد.

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وبحسب وكالة "بلومبرغ"، أفاد 3 أشخاص مطلعين، بأن نائب الرئيس مايك بنس عزل نفسه بعد تشخيص سكرتيره الصحفي المسؤول عن خلية الأزمة لفيروس كورونا المستجد، على أنه مصاب بكوفيد19، حيث لم يحضر بنس، اجتماعا السبت مع الرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين العسكريين، وفقا للوكالة.

اختبار سلبي

كما أضافت المصادر أن نائب الرئيس الأميركي أجرى اختبارا لفيروس كورونا المستجد الأحد، ولكنه كان سلبيا، مشيرة إلى أنه ورغم النتيجة سيبقى بنس حذرا ويعزل نفسه.

يشار إلى أن السكرتيرة الصحافية لبنس، كاتي ميللر، كانت ثبت إصابتها بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي. حيث كان آخر اجتماع بينهما يوم الخميس.

وميلر متزوجة من أحد أقرب مساعدي ترمب، ستيفن ميللر.

"حجر معدل"

وفي نهاية هذا الأسبوع، أعلن 3 من كبار مسؤولي الصحة من أعضاء خلية الأزمة أنهم سيتخذون إجراءات العزل.

فيما قال رؤساء إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنهم سيعملون في الحجر الصحي، بينما قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه سيمارس ما يسميه الحجر الصحي "المعدل".