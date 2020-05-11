قناة تتلاعب بتصريحات وزير العدل الأميركي.. وترمب غاضب

في حلقة جديدة من الصراع اليومي بين الإدارة الأميركية والإعلام الديمقراطي، تورطت قناة NBC في تعديل تصريحات لوزير العدل بشكل متعمد، ليرد الرئيس دونالد ترمب مطالباً بفصل مقدم البرنامج.

في التفاصيل، بث تشاك تود على "NBC News" مقطعاً معدلاً مخادعاً يجتزأ فيه تصريحات للنائب العام، بيل بار، يناقش فيها قضية مستشار الأمن القومي، مايكل فلين، أثناء بثه "لقاء مع الصحافة" الأحد، مما دفع الشبكة إلى الاعتراف بالخطأ بعد ساعات، وفق فوكس نيوز. إلا أنه لا توجد حتى الآن أي أخبار حول ما إذا كان تود سيقوم بالاعتذار على الهواء.

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يشار إلى أنه عندما سألت كاثرين هيريدج من شبكة "سي بي إس نيوز" بيل بار كيف سيحكم التاريخ على قرار وزارة العدل لرفضها قضية فلين، رد وهو يضحك: "حسناً، يكتب التاريخ من قبل الفائزين، لذلك يعتمد إلى حد كبير على من يكتب التاريخ!".

وبعد بث المقطع، لاحظ تود أنه "صُدم بسخرية الجواب - إنها إجابة صحيحة، لكنه المدعي العام. لم يصرح بأنه كان يدعم سيادة القانون. اعترف تقريباً، نعم، كانت هذه وظيفة سياسية".

لكن في المقطع الكامل، الذي لم يبثه برنامج NBC، قال بار على الفور: "في الواقع، شعرت أن قرار فلين يؤيد حكم القانون"، مضيفاً: "أعتقد أن التاريخ العادل سيقول إنه قرار جيد، لأنه أيد حكم القانون. لقد أيدت معايير وزارة العدل وألغينا ما كان غير عادل".

كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة العدل، كيري كوبيك، أنها محبطة جداً من تحرير وتعديل المقابلة المضلل من قبل تشاك تود، وكتبت على تويتر: "قارن بين النصين أدناه".

ورداً على ذلك، نشر حساب "Meet the Press" على تويتر: "أنت على صواب. في وقت سابق اليوم، قمنا بقص مقطع فيديو لمقابلة مع وزير العدل عن غير قصد ومن دون تدقيق قبل تقديم التعليق والتحليل. وتضمن المقطع المتبقي والذي تم إخفاؤه ملاحظات مهمة من المدعي العام ونأسف للخطأ".

من جهته، غرد الصحافي المستقل مايك سيرنوفيتش: "ضربات غير مقصودة مرة أخرى!".

ولم تستجب NBC News لطلب Fox News الحصول على معلومات حول إمكانية تقديم اعتذار على الهواء. وفي وقت متأخر الأحد، قال ترمب على تويتر إنه يجب طرد "الناعس تشاك تود بسبب هذا الاحتيال. هو يعرف بالضبط ما كان يفعله"، واصفاً شبكة NBC بالأخبار المزورة.