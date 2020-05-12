مدير تسلا يتحدى إجراءات كورونا.. ويعلن افتتاح مصنعه بكاليفورنيا

أعلن إيلون ماسك، الاثنين، عن نيته إعادة فتح مصنع تسلا في كاليفورنيا في تحد للأوامر التي فرضتها ولاية كاليفورنيا الديموقراطية والتي تهدف إلى احتواء فيروس كورونا التاجي، داعيا السلطات إلى اعتقاله لمنعه من القيام بذلك.

وقال ماسك عبر حسابه في "تويتر": "تسلا اليوم تعيد تشغيل الإنتاج وضد قواعد مقاطعة ألاميدا". وأضاف: "سأكون على الخط مع الجميع. وإذا سيتم اعتقال أي شخص فإنني أطلب أن يكون أنا فقط".

ويمثل إعلان يوم الاثنين تصعيدا ملحوظا من ماسك الذي انتقد أوامر البقاء في المنزل للحد من انتشار مرض كورونا.

وتم إغلاق مصنع تسلا فريمونت، كاليفورنيا، منذ 23 مارس، بعد وقت قصير من إصدار حاكم الولاية الديموقراطي غافن نيوزوم أمرًا بالبقاء في المنزل على مستوى الولاية.

وقد حاولت الشركة المصنعة للسيارات الضغط من أجل الحصول على استثناء من شأنه أن يسمح للمصنع لإعادة فتحه منذ ذلك الحين. وقال مسؤولو مقاطعة ألاميدا إنهم يتفاوضون مع تسلا بشأن خطة إعادة فتح المصنع.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن حاكم الولاية عن توجيهات جديدة تسمح لبعض المصانع بإعادة فتح أبوابها، لكن يمكن للمقاطعات أن تستمر في فرض قيود.

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وفي 9 مايو/أيار، رفع محامو تسلا دعوى قضائية للحصول على أمر قضائي ضد أمر مقاطعة ألاميدا بالبقاء في المنازل.

وغرد ماسك أن شركة تسلا قد تنتقل من كاليفورنيا الديموقراطية بسبب تعاملها مع الفيروس التاجي.

لكن شركة The Verge قد ذكرت أن مصنع فريمونت بدأ في إنتاج السيارات مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال نيوسوم حاكم الولاية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه فوجئ بالتقرير عن انتقال تسلا من الولاية، قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من التفاصيل.