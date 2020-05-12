زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: على أوباما أن يغلق فمه

وجه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الاثنين، انتقادات حادة إلى الرئيس السابق باراك أوباما قائلا إن الرئيس السابق أوباما كان ينبغي عليه أن يمتنع عن انتقاد تعامل الرئيس دونالد ترمب مع وباء فيروس كورونا التاجي، واصفا نقد أوباما بأنه "غير مهذب بعض الشيء".

وقالت لارا ترمب لماكونيل، خلال حدث لحملة ترمب على الإنترنت، إن أوباما "انتقد" الرئيس ترمب بسبب استجابته لتفشي الفيروس التاجي.

ورد ماكونيل بأن أوباما كان ينبغي عليه أن يحذو حذو الرئيس السابق جورج دبليو بوش، الذي تجنب إلى حد كبير التأثير على السياسة بعد مغادرته البيت الأبيض. كما أشار ماكونيل إلى أن رئيس الحزب الجمهوري السابق ووالده الرئيس السابق جورج اتش دبليو بوش "أبقيا فميهما مغلقين" بعد ترك المنصب لأنهما لا يعتقدان أنه "من المناسب" انتقاد رئيس آخر .

وتابع: "أعتقد أن الرئيس أوباما كان ينبغي عليه أن يبقي فمه مغلقا. نحن نعلم أنه لا يحب الكثير من الذي تفعله هذه الإدارة هذا مفهوم لكنني أعتقد أنه من قلة الذوق قليلا نقد إدارة تأتي بعدكم". وأوضح "كان لديك إدارتك الخاصة بك. لقد كنت هناك لثمان سنوات وأعتقد أن التقليد الذى أقامه بوش بعدم نقد الرئيس الذى يأتى بعدك هو تقليد جيد".

ونقلت شبكة "سي إن إن" CNN عن أوباما قوله في انتقاد لإدارة ترمب حول تعامله مع الوباء "إن ذلك جزء من السبب في أن الاستجابة لهذه الأزمة العالمية كانت ضعيفة ومتقطعة". وأضاف: "كان من الممكن أن يكون الأمر سيئًا حتى مع أفضل الحكومات. لقد كانت كارثة فوضوية مطلقة" في وصف للسياسة التي اتبعها ترمب.

ووجه أوباما انتقادات حادة لترمب على "تويتر" في أواخر الشهر الماضي ، قائلاً إنه لا توجد حتى الآن "خطة وطنية متماسكة" وتابع "بينما نواصل انتظار خطة وطنية متماسكة للتغلب على هذا الوباء، فإن ولايات مثل ماساتشوستس بدأت في تبني خطط الصحة العامة الخاصة بها لمكافحة هذا الفيروس - قبل فوات الأوان" ، وغرّد أوباما مقتبسا مقالًا في مجلة "نيويوركر" NewYorker لحاكم ولاية ماساتشوستس، تشارلي بيكر، وهو يفصل خطط الولاية لإجراء اختبارات واسعة النطاق وبرنامج شامل لتتبع الاتصال بالمصابين.