البيت الأبيض: بنس اختار الابتعاد عن ترمب لعدة أيام

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن نائب الرئيس مايك بنس، الذي أصيبت المتحدثة الإعلامية باسمه بفيروس كورونا، قرر عدم الاقتراب كثيرا من الرئيس دونالد ترمب و"الإبقاء على مسافة" معينة بينهما لعدة أيام.

وكانت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له الأسبوع الماضي كايتي ميلر المتحدثة باسم بنس قد جاءت إايجابية، إضافة إلى جندي في موكب ترمب أيضا.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن بنس الذي يترأس خلية العمل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا "اتخذ قراره بالإبقاء على مسافة" من الرئيس لعدة أيام.

وأضافت "أود أن أشير فقط إلى أن هذا هو قراره الشخصي"، مشيرة إلى أن مدة هذا الإجراء سيحددها بنس نفسه حيث أن "هذا القرار يعود الى نائب الرئيس".

وصرّح ترمب الإثنين أن بنس خضع لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية.

وسأل أحد المراسلين ماكيناني خلال مؤتمرها الصحافي اليومي في البيت الأبيض عن سبب عدم وضعها كمامة، فأجابت أنها بعيدة بما فيه الكفاية عن المراسلين الذين يضعون كمامات بدورهم.

وأضافت "خضعت لفحص كانت نتيجته سلبية اليوم، وكذلك البارحة ايضا، وأنا في موضع جيد".

وحاليا هناك ثلاثة أعضاء بارزين من خلية عمل البيت الأبيض لمكافحة انتشار فيروس كورونا قد وضعوا أنفسهم ذاتيا قيد الحجر الصحي، وهم خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي ومدير مراكز السيطرة على الأمراض روبرت ردفيلد ورئيس هيئة الغذاء والدواء الأميركية ستيفن هان.