بسبب كورونا.. كاليفورنيا تلغي الدراسة الجامعية بالخريف

قررت منظومة التعليم الجامعي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إلغاء الفصل الدراسي في الخريف بسبب وباء فيروس كورونا، كما قالت مقاطعة لوس أنجلوس إنه سيتم تمديد أوامر البقاء في المنزل لثلاثة أشهر على الأرجح.

يأتي ذلك بعدما قال أنتوني فاوتشي كبير الخبراء في مجال مكافحة الأمراض المعدية بالولايات المتحدة للكونغرس أمس الثلاثاء، إن رفع القيود الصارمة قد يؤدي إلى موجات تفش جديدة للمرض الذي أودى بحياة قرابة 81 ألف أميركي وأضر كثيراً بالاقتصاد.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها منحت عقداً بقيمة 138 مليون دولار لشركة تصنيع حقن للمساهمة في الإفراج السريع عن لقاح... وزارة الدفاع الأميركية تستبق لقاحاً لـ"كورونا" بالاستثمار في الحقن شركات

وفي أحد أوائل المؤشرات على أن تأثير الوباء سيستمر خلال فصل الخريف، قال تيموثي وايت مستشار المنظومة الجامعية في كاليفورنيا، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، إن الدراسة في 23 حرماً جامعياً بالولاية ستتوقف خلال الفصل الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر/أيلول، على أن تتحول المحاضرات إلى الإنترنت.

وأضاف في بيان: "جامعاتنا، عندما تفتح بلا قيود وبالحضور الكامل وبالشكل المعتاد لها، مكان يتجمع فيه 500 ألف شخص على مقربة من بعضهم بعضا وبشكل يومي.. هذا التصور ليس ممكناً الآن للأسف".

بدورها، عبّرت مديرة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس باربرا فيرير عن توقعات قاتمة أيضاً، وقالت إن القيود التي تلزم سكان المقاطعة، وعددهم 10 ملايين نسمة بما في ذلك مدينة لوس أنجلوس، بالبقاء في بيوتهم ستظل قائمة على الأرجح بشكل ما خلال الصيف.

وأصيب أكثر من 1.3 مليون أميركي بمرض كوفيد-19 التنفسي الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات في البلاد 80976 على الأقل، وفقا لإحصاء أعدته وكالة "رويترز".