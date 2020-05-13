استفتاء على شعبية ترمب.. فوز جمهوري حاسم بانتخابات خاصة

رغم الانهيار الاقتصادي وفيروس كورونا والهجمات الإعلامية على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفي ما يبدو أنه استفتاء على شعبية الأخير، فاز توم تيفاني الجمهوري في انتخابات خاصة يوم الثلاثاء لشغل مقعد في مجلس النواب في ريف شمال ولاية ويسكونسن، إحدى ولايات ساحة المعركة الرئيسية في الانتخابات المقبلة.

هزم تيفاني تريشيا زونكر، وهي عضو عن الحزب الديمقراطي. وكان المسؤولون في كلا الحزبين يراقبون عن كثب هامش فوز تيفاني.

ووصفت آنا كيلي، المتحدثة باسم حملة ترمب في ولاية ويسكونسن، فوز تيفاني بأنه "فوز للرئيس ترمب، كما أن تيفاني يظهر الحماس وراء رئيسنا في جميع أنحاء ولاية ويسكونسن".

Big News: Tom Tiffany of the Great State of Wisconsin has just become Congressman Tom Tiffany. He will do a FANTASTIC job for the people of Wisconsin, and the United States. Congratulations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2020

وفاز الرئيس ترمب بـ 20 نقطة مئوية في عام 2016، وهي من الولايات المتأرجحة والتي فاز بها بـ 22,748 صوتاً فقط قبل أربع سنوات.

وسعى الحاكم توني إيفرز، وهو ديمقراطي، إلى تأخير الانتخابات وإجراء التصويت عبر البريد، ولكن منعه الجمهوريون في الهيئة التشريعية للولاية والمحكمة العليا في ولاية ويسكونسن التي يسيطر عليها المحافظون.

ترمب يهنئ تيفاني

وغرد الرئيس الأميركي ترمب مباركًا الفوز الجمهوري الكبير في ولاية ويسكونسون، وقال عبر حسابه تويتر " أخبار كبيرة: أصبح توم تيفاني من ولاية ويسكونسن العظيمة عضو في الكونغرس.. وسوف يقوم بعمل رائع لشعب ويسكونسن والولايات المتحدة. تهانينا!"

كما أجريت انتخابات خاصة يوم الثلاثاء في كاليفورنيا وسماها المراقبون معركة مريرة للفوز بمقعد النائبة الديموقراطية السابقة كيتى هيل التي استقالت العام الماضي بعد أن اعترفت بإقامة علاقة مع أحد موظفيها في الحملة الانتخابية.

وأظهر فرز ٧٦% من النتائج تقدم الجمهوري مايك غارسيا بهامش جيد. ومن المتوقع إعلان فوزه قريبا ما لم تحدث معجزة وفقا لما أظهرته النتائج الأولية لصحيفة نيويورك تايمز .

معركة مريرة

وعلى الرغم من السباق الوثيق بين المرشحين - الجمهوري مايك غارسيا والديمقراطي كريستي سميث - من المتوقع الإعلان عن الفائز في وقت لاحق من الأسبوع. وكان على الناخبين عبر البريد أن يتم ختم بطاقات اقتراعهم حتى يوم الجمعة.

وتظهر النتائج حتى بعد ظهر الثلاثاء تقدم الجمهوري غارسيا بفارق حوالي 9500 صوت. ويأمل غارسيا في قلب المقعد من الأزرق إلى الأحمر ، بعد أن نجحت الديمقراطية كاتي هيل في الحصول على المقعد من الجمهوري ستيف نايت في عام 2018 قبل استقالتها في عام 2019.

وإذا نجح غارسيا، فسيكون أول جمهوري يقلب المقعد في كاليفورنيا منذ عام 1998 وفقًا لما أوردته CBS News الأمريكية . وأحد العوامل التي يجب مراقبتها هو 27945 بطاقة اقتراع مستقلة تم استلامها ولكن لا يزال يتعين فحصها.