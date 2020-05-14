تعتبر ساحة المعركة.. ترمب يتقدم على بايدن في 15 ولاية

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته SSRS لـ15 ولاية أميركية تقدم الرئيس دونالد ترمب بنسبة عالية تصل إلى 8 نقاط، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاستطلاعات السابقة التي رجحت فوز نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

ووجد الاستطلاع نفسه، الذي أجرته شبكة CNN، أن بايدن خسر في الولايات الـ15 التي تعد ساحة المعركة، والتي قد تقرر من سيفوز بالرئاسة الأميركية.

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يذكر أن الولايات الـ15 هي أريزونا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا ومين وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا ونيو هامبشاير ونيو مكسيكو ونورث كارولينا وأوهايو وبنسلفانيا وفرجينيا وويسكونسن.

وتفوق ترمب على بايدن في الاستطلاع عبر تلك الولايات بنسبة 52% إلى 45%.

كما أجري الاستطلاع من 7 إلى 10 مايو على عينة وطنية عشوائية من 1112 بالغاً، من بينهم 1001 ناخب مسجل. وكان هامش الخطأ في الدراسة الاستقصائية الكاملة على الصعيد الوطني 3.7 نقطة.

إلى ذلك أظهر الاستطلاع أن ترمب حصل على ميزة بين المستقلين، بنسبة 50% إلى 46%. ووجدت أن بايدن يتقدم بنسبة 55 % إلى 41% بين النساء و695 إلى 26% بين الملونين، في حين يتقدم ترمب مع البيض بنسبة 555 إلى 43%. وحصل ترمب على 50% من تأييد الرجال مقابل 46% لبايدن.

وقال الناخبون إنهم يثقون في ترمب على بايدن للتعامل مع الاقتصاد بنسبة 545 إلى 42%، بيد أن بايدن أكثر ثقة في التعامل مع كل من الاستجابة لتفشي الفيروس التاجي بنسبة 51% إلى 45%، والرعاية الصحية بشكل عام بنسبة 54% إلى 42%.